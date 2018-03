Jeg håper stortingsflertallet aldri vil måtte be det norske folk om unnskyldning for sine vedtak.

Torsdag 15. mars behandler Stortinget saken som har skapt ny storm rundt justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Jeg savner en reell debatt om selve saken som er til behandling. Selv BT tar lett på saken i sin leder.

Klarer vi å stoppe bare én terrorhandling, eller redusere terrorfaren, så mener jeg det er viktigere enn at noen få fremmedkrigere mister ett av to statsborgerskap, inntil domstolen endelig har sagt sitt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) støttet lovforslaget til regjeringen da det var ute på høring, og mener fortsatt det ville ha vært et nyttig verktøy for dem.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sa til NRK tidligere denne uken:

«Det ville ha vært en rent forebyggende lov for å verne om nasjonens interesser.»

«Det er snakk om en fremoverskuende bekymring, hvor man tenker at vedkommende er til skade for grunnleggende nasjonale interesser i Norge.»

«Det er saker hvor vi ikke greier å føre bevis for at han har gjort noe straffbart, men hvor vi kan føre bevis for at det er sannsynlighetsovervekt for at han har onde intensjoner.»

Bøe, Torstein / NTB scanpix (arkiv)

Uten å ha noe eksakt tall, anslår PST at det er fem-ti personer som har dobbelt statsborgerskap og som kan true nasjonale interesser. Det handler ikke om noe vilkårlig avstraffelse, slik BT hevder i sin leder. Det er ikke uten grunn at PST støtter forslaget til regjeringen.

Tiden er knapp når det er mistanke om terror. Inndragelse av norsk statsborgerskap og eventuelle andre utlendingsrettslige tiltak må iverksettes raskt. Rettssikkerheten til de vi fratar statsborgerskapet vil likevel bli ivaretatt ved at vedtaket kan påklages og avgjøres av domstolene.

Til og med et forslag fra oss om at regjeringen skulle utrede en ordning med rask domstolsbehandling av saker som gjelder tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, ville ikke Arbeiderpartiet være med på.

Ap har tidligere tatt til orde for en streng politikk for å hindre terror på norsk jord. Når regjeringen nå forsøker å gjøre noe, er selvfølgelig det også galt. I denne saken er det klart at de ikke vil støtte regjeringen med sette en rask og effektiv stopper for personer som truer rikets sikkerhet.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Terrortrusselen i Europa har de siste årene vært på et høyere nivå enn noen gang i nyere tid. Vi må ikke glemme at i Paris ble 130 personer drept i november 2015-angrepene.

To selvmordsbombere tok 32 liv på flyplassen i Brussel i 2016. En terrorist drepte fem personer i Stockholm for under et år siden. Det har også vært andre terrorhendelser i Europa.

Om vi klarer å stoppe bare én hendelse, vil det veie opp for ulempene noen få fremmedkrigere måtte oppleve som urettferdig med henhold til tap av statsborgerskap i en periode, frem til en domstol endelig sier sitt.

Vi kan ikke bare sette oss ned å toe våre hender i kampen mot terror. Jeg håper at flertallet som på torsdag stemmer mot regjeringen sitt forslag, aldri vil måtte be det norske folk om unnskyldning for sine vedtak.