Tradisjonelle høyre/venstre-skiller er så godt som borte fra den franske offentlige debatten. Nettopp dette ønsket Macron å få til.

Frankrikes president, Emmanuel Macron, har fått sin ønskemotstander i lederen for La France insoumise (Det opprørske Frankrike), Jean-Luc Mélenchon. Det franske politiske landskapet ble som kjent endevendt under presidentvalget i mai og det etterfølgende valget på ny nasjonalforsamling i juni. Egentlig var det bare én vinner. Emmanuel Macrons knapt ett år gamle organisasjon «La République en Marche!» tok storeslem og fikk rent flertall i Nasjonalforsamlingen. Men Mélenchons La France insoumise på ytre venstreside fikk også et rimelig godt resultat.

Lederen for «La France insoumise» setter ikke sitt lys under en skjeppe. «Hvis Benoît Hamon hadde trukket sitt kandidatur til presidentvalget, hadde jeg vært president og han statsminister nå», uttalte Mélenchon for noen uker siden. I Frankrike peker presidenten ut statsministeren, og som motytelse for å trekke sitt kandidatur, kunne nok Hamon (Le Parti Socialiste) blitt tilbudt denne posten hvis Mélenchon hadde blitt valgt til president.

Hvorvidt dette ville ha skjedd hvis Mélenchon hadde blitt venstresidens samlende presidentkandidat, er vanskelig å si. Faktisk kom han på en overraskende solid fjerdeplass i presidentvalgets første omgang med 19,6 prosent, mot bare 6,3 prosent for det etablerte Sosialistpartiets kandidat, Benoît Hamon. Legger man sammen stemmene de to fikk, ville Mélenchon ha gått forbi Marine Le Pen i første valgomgang og dermed blitt Macrons motkandidat i andre omgang av presidentvalget.

To tidligere representanter for Le Parti Socialiste står nå mot hverandre som de mest markante lederskikkelsene i fransk politikk. Den 66-årige Mélenchon har vært både senator og statssekretær for dette partiet, og den 39-årige Macron var næringsminister i regjeringen til sosialistpartiet inntil han gikk av og stiftet sin egen politiske bevegelse i fjor.

Tradisjonelle, partipolitiske høyre/venstre-skiller er så godt som borte fra den franske offentlige debatten. Nettopp dette ønsket Macron å få til med sitt sentrumsalternativ. Jean-Luc Mélenchon ser utvilsomt på seg selv som Macrons viktigste rival ved presidentvalget i 2022. Kanskje får han rett. Mye vil avhenge av hvilken ny frontfigur Les Républicains samler seg om ved det planlagte ledervalget i desember, og om Marine Le Pen klarer å komme sterkt tilbake. Slik det nå ser ut, er det Jean-Luc Mélenchon som er Emmanuel Macrons beste fiende.