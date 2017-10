Catalonia kjemper for å finne en lovlig løsning på det legitime, nemlig å få en demokratisk prosess om et selvstyre.

Konflikten mellom Spania og Catalonia; lovlighet mot legitimitet Definisjon fra norsk leksikon; At noe har legitimitet vil si at det er bredt akseptert, enten fordi det er godkjent i lov eller fordi det av andre grunner anses rettmessig eller rettferdig. Ofte kan det som har sterk støtte i folkemeningen bli ansett som legitimt, selv om det ikke alltid vil gjelde.

Den spanske regjerings kamp er basert på at med loven i hånden er alle midler legale i kampen mot et katalansk selvstyre. Mens Catalonia kjemper for å finne en lovlig løsning på det legitime, nemlig å få en demokratisk prosess om et selvstyre. Den katalanske siden er blitt for dårlig belyst i mediene blant annet på grunn av manglende kunnskap om Catalonia hos norske journalister og debattanter.

Spanias statsminister Mariano Rajoy siteres i norske medier på at folkeavstemningen i Catalonia var ulovlig. En folkeavstemning som defineres som ulovlig vil skape sympati og rettferdiggjøre Spanias bruk av vold mot velgerne. Spania misbruker etter min mening juridisk og politisk makt fordi de ikke vil gå i dialog om en politisk konflikt.

I en kommentar i Bergens Tidende den 3. oktober påstås det at flere har pekt på at det viktigste i folkeavstemningen ikke var løsrivelse, men «bedre kort på hånden i forhandlinger om å beholde høyere skatteinntekter selv». Men det handler om at penger som investeres i infrastruktur og kultur er ulikt fordelt. Den prosentvise delen er utrolig liten i Catalonia i forhold til skattebetalingen.

I et debattinnlegg den 4. oktober av Francisco Gomez beskrives det som at mangel på vilje til forhandling fra katalansk side er en av årsakene til krisen nå. Skaff bevis på motviljen fra katalansk side om dialog, for den finnes ikke. Dialog og lovlighet er hva det katalanske folk har etterspurt i årtier og det kulminerer nå med dette valg.