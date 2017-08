Der de fleste ser klare tegn på et autoritært regime, ser Latin-Amerikagruppene i Bergen en «internasjonal mediekampanje».

Når BT skriver en bekymret leder om Venezuela, og lefler med den «høyreekstreme» ideen om at partene i konflikten burde ha dialog på nøytral grunn, da rykker hele Latin-Amerikas Don Quijote ut, Dave Watson fra Latin-Amerikagruppene i Bergen (LAG). Der de fleste ser klare tegn på et autoritært regime, ser LAG en «internasjonal mediekampanje» som forteller «eventyr» om Venezuela.

LAG er forarget over BTs angivelige støtte til opposisjonen i Venezuela – og kaller opposisjonen for «ekstremt voldelig, saboterende, hensynsløs og til dels fascistisk» og «deres metoder har vært vold, destabilisering og statskupp».

En rekke innvendinger kunne nyansere bildet av Venezuelas opposisjon og generelle demokratiutfordringer, som for eksempel at av de fem forsøkene på statskupp i Venezuela siden 1958 (da diktaturet til Pérez-Jiménez falt), var «venstresiden» involvert i fire av dem, hvorav Chávez selv sto for et i 1992. Eller man kunne påpeke at i parlamentsvalget som ble organisert i 2015 vant opposisjonen, i realiteten en koalisjon av mange ulike partier, 56 prosent av stemmene og 2/3 flertall i parlamentet. Maduro-regimet tok umiddelbart all myndighet fra parlamentet, og har siden styrt på dekret, med støtte av en høyesterett av nikkedukker, de væpnede styrker, og riksadvokaten. Siden hun, Luísa Ortega Díaz, ble regimekritisk for noen måneder siden, ble også hun avsatt i helgen.

Maduro-regimet har fengslet en lang rekke av opposisjonens folkevalgte ledere uten skikkelig rettergang, eller blokkert dem fra å stille til valg – for eksempel Henrique Capriles, som fikk 49,12 prosent av stemmene ved presidentvalget i 2013. Regimet avlyste to valg de burde ha holdt i 2016 – i frykt for å miste makten – siden opposisjonen effektivt målbærer kritikken av chavista-regimets spektakulært dårlige resultater i økonomi og samfunn: Verdens høyeste inflasjon, høyeste statsgjeld i forhold til bruttonasjonalprodukt (som har falt med en tredel på to år), en verdiløs valuta, og nest høyeste mordrate. Med mat- og medisinmangel og en fremskridende humanitær katastrofe tatt i betraktning, så er det ikke underlig om mange, inkludert opposisjonspolitikere, mener det haster å fjerne hele chavista-regimet som nå har styrt i snart to tiår.

Vi har ingen illusjoner om at disse argumentene gjør inntrykk på LAG-ledelsen. De har nemlig avgjort at Store Ledestjerne Hugo Chávez og hans etterfølgere er «de egentlige» representanter for folket (som tydeligvis ikke vet sitt eget beste), mens opposisjonen kun representerer en liten elite – uansett om den vinner flertall i valg. For Latin-Amerikagruppenes ideologiske verden er enkel: En nyliberalistisk og [sett inn adjektivene over] elite styrer Latin-Amerika, støttet av USA (av og til «styrt av» USA), med den hensikt å undertrykke «folket». Siden Cuba er et teoretisk problem som faller utenfor analyseskjemaet, er skjemaet sant i alle land, alltid, bortsett fra i Venezuela etter Chávez’ maktovertakelse i 1998. Fram til da hadde sub-comandante Marcos i Chiapas vært LAGs helt i noen år. Iført et rødt bind som ansiktsmaske, prydet han LAGs plakater med teksten: «Bli med i LAG, og lær om det virkelige Latin-Amerika.»

For tiden er LAGs lærdommer basert på alternative fakta der nord er sør, og solidariteten er med soldatene som undertrykker heller enn de undertrykte. Vi forstår godt de mange unge som vil vise solidaritet med fattigfolk i Latin-Amerika – for kontinentets mangfold i politikk, kultur og samfunn gjør det umåtelig spennende og løfterikt. Men vi tror ikke de solidariske unge ønsker å ta rollen som Rocinante eller Sancho Panza, mens Don Watson fekter mot innbilte fiender for sin utvalgte Dulcinea: en tidligere bussjåfør som driver et brutalt autoritært regime, et av de mest mislykkede i regionens historie.

Man må spørre seg om ikke det er et problem – for LAG, og for Latin-Amerika-interessen i Norge – at landets viktigste solidaritetsorganisasjon til forsvar for demokrati og menneskerettigheter i Latin-Amerika har endt opp som Maduro-regimets mest ihuga klakører. De fleste Venezuelanere betakker seg nok for slike venner.