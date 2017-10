Funn av 270 døde elvemuslinger i Haukåsvassdraget i Åsane bør vekke byrådet til handling.

Elvemuslingen kan danne perler, og av den grunn ble det fisket intenst etter elvemuslinger i flere århundrer. Perlemorslaget på innsiden av skallet var også populært, og resultatet ble tragisk for arten som i dag er vurdert som sterkt truet globalt.

Elvemuslingen står på den norske rødlisten over truede arter med status som sårbar, men Norge har en av de sterkeste bestandene i verden. Halvparten av Europas elvemuslinger holder til her, og er derfor en nasjonal ansvarsart for Norge.

I Haukåsvassdraget finner vi den eneste bestanden av elvemusling som har overlevd i Bergens vassdrag. Lokale ildsjeler har lagt ned mye arbeid, og offentlige midler er også brukt på å ta vare på elvemuslingene. Likevel er det slik at det å frede en art hjelper lite om ikke leveområdene blir tatt godt vare på. Det har ikke skjedd på Haukås.

Arten er svært følsom for endringer i vannkvalitet, der de voksne individene lever delvis nedgravd i elvebunnen og filtrerer næring fra vannet. Elvemuslingen blir først kjønnsmoden når den er 12–15 år gammel, og de fleste dør før dette. Til gjengjeld kan elvemuslingen bli opptil 200 år gammel.

I Haukåsvassdraget lider elvemuslingen under stadige utslipp og forurensninger. Travparken, næringsparken, pukkverket og Eikås-tunnelen har alle bidratt negativt, og risikoen økte da byrådspartiene nylig sa ja til å etablere en betongfabrikk like ved vassdraget – uten at sementstøv en gang var del av risikovurderingen.

Samtidig har arbeidet med Haukås våtmarkspark ligget i en skuff i flere år. I komité og bystyre har De Grønne gang på gang tatt opp problemer i Haukåsvassdraget og etterlyst tiltak. I mars 2016 stilte jeg for eksempel spørsmål om tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i Haukåsvassdraget generelt og Kistevannet spesielt. Da var svaret at «Byråden tar til etterretning Grønn etats anbefaling om å avvente Åsane sand og singel sitt opprydningsarbeid.»

Vi kan ikke fortsette med å peke på andre og la utslippene fortsette. Politiet har satt i gang etterforskning etter flere anmeldelser, og jeg håper det får fortgang i sakene. Samtidig må byråd og bystyre kjenne sin besøkelsestid. Skal vi sikre elvemuslingens overlevelse, må vi stille tøffe krav til aktører i området mens kommunen selv går foran som et godt eksempel. Opprydningen kan ikke vente. Den må skje nå.