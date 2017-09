Vi tror ikke at velgerne har forlatt Ap fordi de ikke lenger tror på fellesskapet, men fordi de opplever at vi har vært for lite tydelige og prioritert feile saker i valgkampen.

Da nedtellingen for de første tallene på valgdagen startet var alle spent. Optimismen var høy og vi hadde troen på valgseier. De første tallene kom inn og valgvaken til Arbeiderpartiet i Bergen ble fylt av stillhet og sjokk. De borgerlige hadde et knapt flertall. Optimismen nådde sitt høydepunkt da vi bikket 85 mandater, men kvelden endte likevel med nederlag. Vi er skuffet over valgresultatet, men vi kunne ikke vært mer stolt over innsatsen til AUF og partiet sine aktive medlemmer.

Til tross for det skuffende resultatet er vi glad for at Arbeiderpartiet klarte å vinne nesten 800.000 stemmer. Vi er fortsatt Norges største parti, noe vi har vært siden 1927 og vi har troen på et hundreårsjubileum i 2027.

Nå er det fortsatt uklart hvordan regjeringen kommer til å se ut, men det som er sikkert er at Frp og Høyre kommer til å trenge både KrF og Venstre om de skal sikre det borgerlige flertallet. Vi får håpe KrF og Venstre klarer å dra Frp og Høyre i riktig retning.

Uavhengig av hvilket regjeringsalternativ som får flertall kommer Bergen AUF til å fortsette kampen for et grønnere og mer rettferdig Norge, og et Arbeiderparti som er offensivt og moderne i klimapolitikken sin. Miljø og klima blir en stadig viktigere sak, og vi tror at partiet sin passive holdning har vært avgjørende i dette valget.

Noe som har bidratt til nederlaget har vært hele den økonomiske situasjonen. Mange av de tallene som er kjente har i de siste ukene gått i riktig retning, mens de mindre kjente tallene har gått i feil retning. Arbeidsledigheten er lavere nå enn for to måneder siden, men det blir likevel stadig færre folk som har en jobb å gå til. Norsk økonomi sliter, men når folk ikke kjenner problemene selv så er det vanskelig å nå ut med budskapet. Arbeiderpartiet har gått frem med feil strategi, det er ikke til å stikke under stolen.

Arbeiderpartiet er Norges statsbærende parti og har alltid vært partiet med løsningene. Vi tror ikke at folk har forlatt Arbeiderpartiet fordi de ikke lenger tror på fellesskapet, men fordi de opplever at partiet har vært for lite tydelig og prioritert feile saker i valgkampen. Til 2021 vil Arbeiderpartiet bli nødt til å bli tydeligere og fokusere mer på det som virkelig er viktig for folk.

Vi vet at sjansene allerede er gode. I Norge er det ikke tradisjon for at en regjering vinner tre valg på rad, og de unge i Norge har klar tillit til oss. Vi vant skolevalget i alle fylkene med klar margin, og det ble rødgrønn seier i Barnas Valg. Årets valgresultat er skuffende, men vi har troen på fremtiden. Vår oppslutning har bare én vei å gå – og det er oppover.