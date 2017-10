Hvis politiet mener det, er det et problem.

Samtidig med sykkel-VM i Bergen fikk en svensk gjesteforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) oppleve en litt annen side av byen og folkefesten. Mens hun står og drikker en kopp kaffe utenfor senteret i en pause fra seminaret hun deltar i, bråstopper en bil foran henne.

En sivilkledd politikvinne fra utlendingsavsnittet springer mot henne og ber henne vise legitimasjon. Kvinnen ber ikke en kvinnelig ansatt ved SKOK som er til stede om det samme. Ifølge de to damene oppgir politiet at gjesteforskeren var «tilfeldig valgt», de blir bedt om en forklaring på dette, samtidig som de oppgir som grunn for at den ansatte ikke blir spurt at hun har «norsk utseende».

Hva er den synlige forskjellen mellom disse to kvinnene utover hudfarge? Episoden reiser problematiske spørsmål om hvor og hvordan staten Norge driver utlendingskontroll på, og ikke minst hvordan en definerer hva som er «norsk utseende» og hvilken betydning dette har.

Leif Skaar

Forskning på grenser og migrasjon har i de senere årene utforsket hvordan betydningen av staters grenser, og slik utøvelsen av grensekontroll, er i endring. En klar trend er hvordan kontroll av menneskers mobilitet i økende grad løsrives fra staters territorielle yttergrenser, og slikt kan skje overalt.

Vi ser for eksempel at norsk innvandringskontroll spres utover ved at Norge bidrar til å kontrollere migranter ved EUs yttergrenser gjennom å sende politi og fartøy til Middelhavet. Innvandringskontrollen spres også internt i landet ved stadig mer omfattende krav om identifisering for å få tilgang til tjenester, og gjennom politiets mulighet til å kontrollere utlendingers identitet og oppholdsgrunnlag på norsk territorium.

Det er imidlertid et viktig forbehold med grensekontroll overalt-tesen. Grenser er ikke overalt for alle, og oppleves heller ikke likt. Som hvit norsk statsborger møter du i mindre grad grenser både internt og eksternt, og de oppleves som oftest ikke særlig problematisk.

I SKOKs pågående forskning blant såkalte irregulære eller papirløse migranter i ulike Europeiske byer fremgår det klart hvordan mange frykter grensekontroll i hverdagslige situasjoner – som å gå på gaten eller oppsøke helsetjenester. Irregulære migranter er migranter som ikke har autorisasjon fra staten til å oppholde seg i landet, og er slik målgruppen for utlendingskontroll. Det forskning imidlertid viser, er at kontroller ikke bare avdekker irregulære migranter, men bidrar til opplevelse av deporterbarhet som skaper begrensninger i hverdagslivet.

En annen utfordring med utlendingskontroll på statens territorium er at irregulære migranter ikke nødvendigvis skiller seg fra personer med lovlig opphold og statsborgere. Slik kan utlendingskontroll også uforholdsmessig ramme innbyggere med minoritetsbakgrunn og slik bidra til å skape en opplevelse av utenforskap.

Raseprofilering er når politiet bruker, uten en saklig og rimelig begrunnelse, kjennetegn som rase, hudfarge, språk, religion, nasjonalitet eller nasjonal eller etnisk opprinnelse i kontroll-, overvåkings- eller etterforskningsvirksomhet. I Norge har politiet adgang etter utlendingsloven § 21 til å kontrollere utlendingers identitet og oppholdsgrunnlag på norsk territorium. Dette er imidlertid ikke en blank tillatelse til å sjekke hvem som helst, når og hvor som helst.

Politiet kan foreta kontroll «når det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsborger, og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll». Formålet med begrensningene i bestemmelsen er å sikre at utlendingskontroller ikke er basert på raseprofilering og slik fremstår som vilkårlig eller diskriminerende. Hvis det imidlertid er grunn til å mistenke en svart kvinne overalt alltid, er det et problem, VM eller ikke VM, høye eller lave måltall for utsendelse.

Universitetet i Bergen arbeider aktivt med internasjonalisering og ønsker ansatte, studenter og gjester fra hele verden velkommen. UiB skal også være et inkluderende sted for norske ansatte og studenter med ulik bakgrunn. Dersom alle med «ikke-norsk», forstått som i «ikke-hvit», utseende kan risikere tilfeldige kontroller på campus, vil det være svært uheldig.