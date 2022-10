Milliardærene får ikke sutre på vegne av meg

Å skatte av inntekt og formue er finansiering som gjør det mulig å drive næring og næringsutvikling.

Sandra Lillebø er forfatter og næringsdrivende.

Sandra Lillebø Forfatter, Bergen

Jeg er så drit lei av forestillingen om at det er de næringsdrivende som taper i et samfunn med høyt skattenivå. Jeg er så drit lei av milliardærenes syting over å måtte bidra til fellesskapet. Næringsdrivende, sies det, skal betale minst mulig skatt, for hvis ikke, forsvinner ethvert insentiv til å nettopp drive næring.

Dette kommer antakelig som et sjokk på de som tror at forfattere sitter godt plantet med begge beina og hele sugerøret i en eller annen statskasse, men: Jeg er næringsdrivende.

Jeg har et enkeltpersonforetak med næringsinntekt, og er i tillegg lønnsfrilanser. Det vil si at jeg har null inntekt dersom jeg selv eller barna blir syke. Jeg har dårligere rettigheter ved arbeidsledighet, og jeg har elendige pensjonsutsikter.

Vi forfattere tar, for å bruke høyresidens språk, stor personlig risiko for å bidra til å utvikle en av de grunnleggende forutsetningene for det norske samfunnet og demokratiet: språket.

Det betyr at når vi tjener 6500 kroner på tre dagers arbeid for å for eksempel forberede og gjennomføre et sceneintervju, må vi betale skatt av det, cirka 30 prosent, før vi i det hele tatt kan begynne å tenke på SFO-regninger og husleie.

Det er klart at det ville vært kjekt for oss, også meg, å slippe den skatten. Kanskje kunne man heller kalt det «arbeidende kapital» og argumentert det med at det straks måtte tilbakeføres til selskapet mitt, så jeg kunne brukt pengene på det jeg er god til, nemlig å jobbe med språket?

Men så er det ikke sånn det funker. Lenge før jeg tjener min første krone, har jeg fått igjen på skatten i form av skolegang og helsestell. Jeg har fått igjen i form av subsidiert kollektivtransport, i form av å få føde gratis, i form av at landet vårt er utstyrt med biblioteker, veier og lærere. Jeg har fått igjen i form av statens lånekasse.

Faktisk er det dette: at andre har betalt skatt for å lage et velfungerende samfunn, som gjør det mulig for meg å holde på med det jeg liker aller best, og i min tur bidra med noe tilbake. Å skatte av inntekt og formue er med andre ord å være med på å finansiere det som gjør det mulig å drive næring og næringsutvikling.

Laksemilliardærene og skikongene må gjerne sutre over å betale skatt. Men ikke på vegne av meg.

