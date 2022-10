Forbudet har skyld i kartellvolden

Volden rundt det illegale narkotikamarkedet er ikke skapt av de som ønsker å ruse seg.

«I over 50 år har det knapt vært stilt spørsmål ved dogmet om at narkotika må bekjempes med maktbruk og harde straffer», skriver innsenderen. Bildet viser soldater som rykker opp kokaplanter i Colombia.

Thomas Kjøsnes Paradis

Under alkoholforbudet på 1920-tallet, var det skuddvekslinger i gatene i Chicago, mellom gjenger knyttet til Al «Scarface» Capone og deres rivaler som kjempet om spritmarkedet. Var de som drakk alkohol skyld i skytingen?

I BT 9. oktober gir Monica Beeder norske kokainbrukere skylden for volden kartellene står for i Colombia. Hva om noen skrev et innlegg der de beskyldte de som kjøper russisk gass for krigen i Ukraina? Mange europeere er avhengige av russisk gass, men det er ikke deres feil at det mangler bedre alternativer eller at Russland går til krig.

I et demokrati bør mennesker ha rett til å gjøre som de vil med egen kropp, også usunne og skadelige valg, uten å bli straffet for det. Kokain kan fint produseres og brukes uten vold og kriminalitet fra karteller, men det kan ikke forbys uten disse skadevirkningene. Volden rundt det illegale narkotikamarkedet er altså ikke skapt av de som ønsker å ruse seg, men av de som vil bestemme at andre ikke får lov å ruse seg.

I over 50 år har det knapt vært stilt spørsmål ved dogmet om at narkotika må bekjempes med maktbruk og harde straffer. I dag vet vi at brutaliteten i det svarte markedet øker med bekjempelsen. Når en større aktør elimineres, blir det krig om det ledige territoriet mellom andre gjenger, eller mellom fraksjoner av den opprinnelige gjengen. Den krigen vinner de mest brutale. Ekstrem vold forebygger også tysting. Slik utgjør bekjempelsen et evolusjonstrykk mot det svarte markedet, slik at de farligste blir stående igjen over tid.

I Mexico har man gjort et storskala eksperiment på dette: President Felipe Calderón startet full krig mot kartellene, med mange milliarder i støtte fra USA, kun med det resultat at flere titalls tusen mexicanske menn, kvinner og barn er forsvunnet og 360.000 er drept, bare siden 2006. Tilgjengeligheten av rusmidler er ikke redusert.

Mange har mistet livet som en følge av krigen mot narkotika i Mexico. I 2016 mintes man disse ved å tegne døde kropper på bakken.

Å redusere etterspørselen har vist seg å være like fånyttes. Kriminaliseringen av bruk har ikke hatt noen nytteeffekt. Selv ikke nattlige dødsskvadroner med henrettelser av tusenvis av brukere uten rettssak eller dom på Filippinene, eller internering av hundretusener av brukere i arbeidsleirer i Kina, klarer å hindre bruken av illegale rusmidler.

FN fraråder såkalt «forebygging» gjennom å skremme, fordi det virker mot sin hensikt. Empatiske oppfordringer til å la være bruken, eller utpeking av syndebukker, er heller ikke noe nytt.

Forbudspolitikken skaper tvert imot myter om at stoffene er fantastiske og gjør dem til ettertraktede forbudne frukter. Forbudet hindrer samtidig brukere å velge mindre skadelige alternativer. Mefedron, som var et populært tryggere alternativ til kokain, ble raskt forbudt.

Løsningen er ikke å fortsette som før og klandre brukerne. Å blindt bekjempe det illegale markedet vil fortsette å gjøre det voldeligere. Man kan bremse utviklingen ved å la de fredeligste selgerne være i fred, men bekjempe de voldelige, de som selger til barn, og de som selger farlige forfalskninger. Men den eneste fullgode løsningen er å avslutte forbudspolitikken.

Rusmidler som kokain kan distribueres gjennom apoteker, og alle ledd fra produksjon til forbruker kan gjøres på lovlig vis, som når apotekene skaffer ren heroin til heroinklinikker eller amfetamin til unge med ADHD.

Thomas Kjøsnes har tidligere vært engasjert i Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Foreningen for Human Narkotikapolitikk.

Staten deler allerede ut lovlig heroin for å sikre trygge varer, hindre kontakt med det illegale markedet, og for at brukerne skal slippe å ty til kriminalitet for å dekke sitt behov. De med avhengighet står for brorparten av forbruket, men voksne uten et rusproblem utgjør likevel 80–90 prosent av kundene på det svarte markedet.

Etter obligatorisk kurs i forsiktighetsregler, kunne de signere på at de kjøper slike apotekvarer på eget ansvar og imot helsefaglige anbefalinger, på vilkår om at de ikke formidler videre til mindreårige.

Man kan innvende at dette gir for lett tilgang, men alternativet er verre: Da vil brukerne bare gå ned på nærmeste gatehjørne eller på Snapchat og kjøpe stoffene der, helt uten restriksjoner, som nå. Da skal man også vite at selgerne der ikke bryr seg om verken aldersgrenser, kunnskap eller kvalitet – og at politikken fortsatt bidrar til vold og korrupsjon i andre deler av verden.

