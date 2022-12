Bergenserne må lære å oppføre seg på konsert

Noe slikt ville ikke ha gått i Oslo, København eller Wien.

Innsenderen likte ikke publikums oppførsel under en BFO-konsert nylig.

Eirik Monn-Iversen Oslo

Dere er heldige, dere bergensere, som har et så fantastisk symfoniorkester der dere bor.

Jeg hadde kjørt 110 mil, overnattet på hotell, gledet meg siden august til denne nytelsen av orkesterets Mahler-fremføring. Det var magisk. Tusen takk, BFO.

Men noe ødela opplevelsen, nok en gang i Grieghallen ... publikum!

Servering har jeg ingenting imot, selv om jeg personlig ikke synes alkohol inne i en konsertsal passer seg. Publikum balanserende med et glass i hver hånd, han med tre flasker i hånden, paret som satt og skålte med en vinflaske under hele konserten. Ja, listen kunne vært lang for utenommusikalske opplevelser denne kvelden.

I salen så jeg lysende telefoner fra dem som syntes oppdatering fra verden utenfor var mer spennende. Hva med litt respekt for dem som utøver yrket sitt på scenen? Eller kommer ditt ego først?

I all beskjedenhet, jeg har overvært mange konserter, veldig mange, i Norge og utlandet, og kort er det til Konserthuset i Oslo, hvor musikkopplevelsen er viktigere enn flasken i salen, og vertene/vaktene er synlige andre steder enn foran ved podiet.

Reis til København, prøv å gå inn med ytterplagg eller host høyt, hvorpå en vert brått står ved din side med lommelykt og pekefinger. Dra til Wien, prøv å gå inn med et glass og caps eller topplue. Prøv å gå ut under konserten i Praha, hvor alle på benken må reise seg.

Har du ikke interesse for denne opplevelsen, finn på noe annet. Vi er mange som vil oppleve en konsertopplevelse uten bismak og uro ...