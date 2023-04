Fuck tanken om at det er for sent å starte på nytt!

Prøv én gang til.

«Jeg har utallige ganger rykket tilbake til start og begynt på nytt», skriver Malin Links. Denne teksten ga henne en 3. plass i BTs skrivekonkurranse «Det ellevte bud».

Malin Links Valestrandsfossen

Når man ligger der, skadeskutt, såret, nede for telling, da er det lett å tenke at «jeg kommer meg ikke opp igjen denne gangen». Det kan jeg, med en lang, lang rekke av feilskjær, smeller og fall signere på.

Er man låst i mønster, vaner, en jobb, et forhold eller andre ting som gir mer smerte enn mestring, trygghet eller glede, er det rom for å faktisk begynne på nytt, velge en ny vei. Når som helst.

Skrivekonkurransen «Det ellevte bud» Hvis du skulle ha lagd et nytt bud i 2023, hva skulle det ha handlet om? Dette var oppgaven BT ga leserne , og vi fikk inn rundt 170 svar.

I påsken og tiden fremover vil vi publisere de tre vinnerne og et utvalg av de beste bidragene ellers.

Jeg er snart 36 år gammel, med en mildt sagt krokete og hullete CV på samvittigheten, og jeg har for første gang i mitt liv en 100 prosent stilling i en jobb, uten at Nav står som støttespiller på sidelinjen.

Jeg står for første gang på egne økonomiske ben, i greit voksen alder. Jeg hadde gitt opp alt håp om å noensinne få meg en jobb, og kjente på en skam over å liksom skulle ha min «startstrek» som 34-åring, ikke for eksempel som 20-åring.

Malin Links hadde gitt opp alt håp om å få seg en jobb da hun ble ansatt på Frekhaug Stål.

Men jeg angrer ikke, jeg tror jeg fant «min plass». Sent, men godt? Jeg strøk i matte på videregående. Tok det opp igjen året etterpå, og besto. Jeg strøk på teori på klasse B-sertifikat en gang, og på oppkjøring fire (!) ganger. Jeg har sertifikat i dag – og er glad jeg ikke ga meg. Jeg strøk på teori en gang, og oppkjøring en gang på klasse C. I dag er jeg stolt av at jeg har lastebilsertifikat, selv om det ikke ble min karrierevei likevel.

Jeg har kjempet mot selvskadingstrang i 23 av mine 35 år på kloden, og jeg har utallige ganger slukkøret og skuffet rykket tilbake til start – og begynt å telle på nytt fra «dag én». Det er vanskelig å begynne på nytt, det er frustrerende, og det kan være vanskelig å motivere seg for nok et nytt forsøk.

Men det gjelder å lete etter selv den aller minste ting som får deg til å skimte håp og mening. Jeg er veldig fan av uttrykket «whatever floats your boat». Om det er en sang, en handling, en ting, et mantra – uansett hva som gjør det lettere for deg, omfavn det, og kjør på.

Jeg vil ikke bagatellisere noe som helst, for jeg vet inderlig godt hvordan følelsen av å gi opp er. Hvor mye det koster å bryte mønstre, hvor tøft det er å endre seg, hvor håpløst det kan føles. Spesielt når du har rotet det til så mange ganger at folk rundt deg ikke tror på dine nye forsøk.

Da jeg fikk jobben jeg har i dag, var det ganske mange som kom med sine «ja ja, vi får nå se hvor lenge det varer denne gangen, da». Ikke akkurat motiverende, men jeg har nå klart å holde på jobben i drøyt halvannet år. Revolusjonerende stort, for meg.

Jeg har en kalender på jobb hvor jeg klistrer en stjerne for hver dag med oppmøte. Det funker for meg. På håndleddet mitt tusjer jeg hver morgen et hjerte, for å aktivt mentalt prøve å erstatte selvhat med en slags form for omsorg og vennlighet mot meg selv.

Det er mange ting fra mitt liv jeg tenker med gremmelse og skam på, ting som i uforberedte øyeblikk krasjer hjernen min og setter meg ut av spill, men jeg øver meg på å vokse på erfaringene jeg har bak meg.

Ikke la dem hindre meg, men prøve å la dem veilede meg i hvordan jeg kan gjøre ting bedre fremover. Vi må gi oss selv (og andre) rom til å vokse, til å utvikle oss. Satt litt på spissen: Du er ikke forpliktet i dag til å være den samme du var i går.

Selv om du har hundrevis, eller tusenvis, av smeller og feiltakelser bak deg: prøv én dag til. Prøv én gang til.