Terrenget endrer seg raskere enn kartet.

Vangsvatnet gikk over sine bredder da Voss ble rammet av flom i midten av november 2022.

Professor, Institutt for politikk og forvaltning, og Senter for klima og energi omstilling, UiB

Litt avhengig av hvordan man tolker tallene, har Voss det siste tiåret hatt tre flommer av størrelsen 20-årsflom – men også to flommer rundt størrelsen til 200-årsflom, i 2014 og nå i 2022.

Situasjonen er nå slik at terrenget endrer seg raskere enn kartet: Forholdet mellom klimaendringer, klimatilpasningsbehov og samfunnets kapasitet er asymmetrisk og vanskelig å håndtere. Kostnadene er enorme.

I vår forskning har vi i en årrekke fulgt Voss som et viktig eksempel: På den ene siden opplever vossingene helt konkrete fysiske klimautfordringer. På den andre siden er Voss en kommune med et sjeldent tydelig og bevisst forhold til klimaendringer, beredskap og omstillingsbehov.

Så hva kan vi kan vi lære av Voss?

Samtidig sitter kommuner som Voss med konkret ansvar for klimatilpasning og beredskap. Det lokale nivået må inn i bevisstheten og opp på agendaen, også i nasjonal politikk.

Vi må anerkjenne at klimaendringene faktisk skjer der vi lever livene våre. Mens internasjonale forhandlinger, globale utfordringer og utslippsreduksjon får mest plass, er klimatilpasning og beredskapsarbeid klimapolitikkens småsøsken, også her i Norge.

Det var bedre forhold for padling enn fotball på Voss forrige helg.

Styring og politisk innsats må ha legitimitet

Ordfører Hans-Erik Ringkjøb på folkemøte om flomsikring.

Fra Voss ser vi et tydelig, lokalt forankret lederskap som har støtte i politikk, næringsliv, befolkning og forskning i saker som angår klimahåndtering.

Denne legitimiteten er imidlertid lokal: Den bygger gjerne på en kritikk av nasjonal politikk og har begrenset tyngde utenfor regionen.

Hvorfor får ikke klart nødvendige tiltak nasjonal klangbunn? Legitimitetsutfordringer strekker seg over politikkens og forvaltningens ulike nivåer. Mangelen på et helhetlig klimatilpasningsfelt i nasjonal politisk-administrativ forstand setter klare begrensninger for hvor langt effekten av lokal tillit strekker seg.