En milliard ut vinduet?

Nærmere en milliard er brukt på fellesprosjektet K5 Arna–Voss. Likevel vil samferdselsetatene utsette det på ubestemt tid. Går det virkelig an?

Ny vei og bane mellom Bergen og Voss er prosjektet alle vil ha, men ingen ansvarlige ser ut til å prioritere, skriver innsenderne.

Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef, Sparebanken Vest

Monica Mæland Administrerende direktør i Bergen Næringsråd

Roger Harkestad Konsernsjef i Tide AS

Atle Kvamme Daglig leder, K5 Alliansen

Skrotingen av K5 Arna–Stanghelle i Statens vegvesen og Bane NOR sitt innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) kom som et sjokk på alle på Vestlandet. Har ingen i etatene sett alle medieoppslagene om Norges verste vei, eller hørt om rasfaren både på vei og bane?

I 2022 var det regjeringen som stoppet prosjektet. Da måtte hele regionen på banen, som aksjonister med protesttog til Oslo og bilkonvoi Bergen-Voss, for at politikerne skulle bla opp midler til prosjektet som har førsteprioritet både hos Vestland fylke og hos Bergen kommune.

Må vi nå på nytt trekke frem «Det store togrøveriet» og dra til Oslo, eller kan vi forvente at politikerne allerede nå parkerer diskusjonen og lover at nå går spaden i jorden?

Etatenes innspill til NTP viser at NTP har utspilt sin rolle, det er de årlige statsbudsjettene som gjelder. For prosjektorganisasjonen i K5-prosjektet arbeider som før, og etter den gjeldende NTP og med forankring i statsbudsjettet for 2023.

Det kjøpes opp eiendommer, over 30 så langt. Det arbeides også på spreng med å få frem strøm til prosjektstarten, og flere kontrakter er allerede inngått.

Også firbeinte har tatt til orde for å ruste opp vei og bane. Her er Iris fra en demonstrasjon i november i fjor.

Å stoppe prosjektet vil være å kaste nærmere en milliard kroner på dyngen. Med kostnader for reguleringsplanen, bevilgninger til huskjøp og strøm, rådgivingskontrakter og inngåtte avtaler som må oppfylles uansett, er det ut fra våre kalkulasjoner brukt nærmere en milliard kroner.

Til nødvendig planlegging og tilrettelegging, men null vei og null bane så langt. Det blir for pinlig å kaste en milliard ut av vinduet og på Osterfjorden.

Fra v. Jan Erik Kjerpeseth, Roger Harkestad, Monica Mæland og Atle Kvamme.

Derfor vil det komme et unisont krav fra vest om at politikerne i Norge griper inn for siste gang og bevilger de nødvendige 600 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 og sikrer gravestart sommeren samme år.

Vi snakker tross alt om «Norges verste vei» og en jernbane der størstedelen er fra 1880-tallet. Vi snakker om en ulykkesutsatt strekning som er hovedpulsåren mellom Bergen og Oslo, og som roper på trygg transport både for vei og bane.

Store investeringer er allerede gjort, reguleringsplanen er vedtatt, og kvalitetssikringsprosessen forventes ferdig til sommeren. Dette er prosjektet alle vil ha, men ingen ansvarlige ser ut til å prioritere.

Kjære politikere, skjær gjennom en gang for alle. Vi trenger handling og prioritering av liv og helse.

I rapporten fra etatene er det vist til et arbeidsdokument fra TØI som omtaler dilemma med antall drepte og skadet i trafikken. Og at nullvisjonen for skadde og drepte neppe nås. «Det kan blant annet forklares med verdsettingen i dagens samfunnsanalytiske analyser, der en spart reisetime er langt høyere verdsatt enn en ekstra levetime» (sitat slutt).

Gi oss håpet tilbake, prioritet i NTP og byggestart på fellesprosjektet K5 Arna-Stanghelle sommeren 2024.