Jordan Peterson er en stemme for de stemmeløse

Professoren treffer alle de som er lei av å late som om de ser keiserens nye klær.

Da Jordan Peterson foreleste i Grieghallen i forrige uke, var det fotoforbud. Dette bildet av Peterson er derfor fra et tidligere foredrag i USA.

Jarle Mong Norheimsund

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Da jeg oppdaget at Jordan Peterson skulle komme til Bergen, var det for sent. Billettene ble revet vekk før jeg rakk å rive til meg en. Å fylle Grieghallen var ingen sak for psykologiprofessoren som i fjor fylte Oslo Spektrum.

I BT fredag 29.april kunne jeg lese at Jens Kihl hadde fått tak i en av billettene jeg ikke fikk tak i. Kihls tone og beskrivelser får det til å virke som at det faller kulturredaktøren tungt for brystet at en tenker og formidler av tradisjonelle verdier samler folkeskarer med minimal markedsføring i forkant.

Det at en intellektuell akademiker med utallige forskningsartikler publisert i anerkjente tidsskrifter – uten sceneshow og effekter, men gjennom monolog – holder oppmerksomheten til horder av unge mennesker i over to en halv time, bør mane til undring og refleksjon.

For meg virker det som at det eneste BTs kulturredaktør sitter igjen med, etter det han karakteriserer som en «alfahannfest», er banaliteter som minner om hans egen mors formaninger, merkelapper, sarkastiske skildringer og et hjertesukk over en for kort kø utenfor dametoalettet. Det er forstemmende.

Kihls oppsummering kan minne om Kristoffers Columbus reisebrev fra den nye verden. Den selvbevisste opplyste som betrakter enkle skapninger som har gått glipp av siviliseringen Kihl har vært gjennom. Med sine briller fra 2023 betrakter han fra avstand en sirkusforestilling der sirkusdirektøren svinger pisken over feminismen, mens han sjonglerer med gamle kjerringråd til stormende jubel.

Det paradoksale er at denne ignoransen og overmodigheten gjør Peterson enda mer populær. Gjennom sine skrevne observasjoner bekrefter Kihl alt det Peterson sier om den politisk korrekte venstresiden. Man imøtegår ikke budskapet med argumenter, men nøyer seg med ironisk distanse og merkelapper.

Nå var jeg ikke selv på «alfahannfesten» i Grieghallen, men jeg har bladd litt i bøkene til Peterson og har hørt en del på podkasten hans. Det er ikke slik at jeg er enig med Peterson i ett og alt, men det jeg har sett og hørt, vitner om en mann som gjør mer enn å lire av seg banaliteter og forføre store folkemasser.

Hans tolkninger av de bibelske fortellinger har utfordret og utvidet mine egne perspektiver. Det er oppløftende at Peterson på finurlig vis har skapt en bibelentusiasme blant unge menn som kan bøte på den bibelske analfabetismen i vår del av verden.

Jarle Mong har fått utfordret sitt bibelsyn etter å ha lest og lyttet til Jordan Peterson.

Fra et kristenkonservativt ståsted er det selvsagt også håpefullt at en frisk, offensiv og kompetent kommunikator børster støvet av de sannheter og verdier som en gang bygde Vesten, men som vi dessverre har kastet på historiens skraphaug. Formaningene fra mødrene av i går er ikke forankret i moderne kjønnsforskning, men er sårere tiltrengt enn på lenge.

Kihl kaller Petersons budskap kulturkrig importert fra USA. I Skandinavia er vi ifølge Kihl opptatt av kjønnsbalanse i alle yrkeskategorier. Det har nok redaktøren rett i, men Peterson har også rett i at vi er aller mest opptatt av kjønnsbalanse i styrerom og blant toppledere.

I dag er 2,4 prosent av rørleggerne i Norge kvinner. Det ser ikke særlig bedre ut med likestillingsøyne om man ser på tømrere og ellers i bygg og anleggsbransjen. Innenfor avfallshåndtering ligger man også milevis bak det hårete målet om 20 prosent kvinner.

Nå nærmer vi oss Petersons egentlige poeng. Kvinner og menn er ulike, de har ulike naturer og design. Uansett hvor lenge og iherdig Kihl og likestillingsministeriet jobber, så vil køen på dametoalettet ved anleggsbrakkene være kortere enn den var under alfahannshowet til Peterson.

Det er vel og bra at Flor på Voss lager arbeidsklær spesialsydd til kvinnekroppen, som Kihl skriver, men det er ikke slik at kvinner i alle år har lengtet etter å bli rørleggere, men har manglet arbeidsklær. Det er heller ikke slik at menn står i kø for å bli helsesøstre, men har blitt hindret av den ekskluderende tittelen.

Det vil alltid være overvekt av kvinner i omsorgsyrker, og det vil alltid være flest menn på bilmesser. Dette skyldes ikke sosiale konstruksjoner laget av usynlige maktstrukturer, men mannsnaturen og kvinnenaturen.

Det er disse selvinnlysende sannhetene Peterson løfter opp, men i en vitenskapelig språkdrakt med akademisk integritet, og ofte innkapslet i de bibelske fortellingene som har definert vår verden.

Peterson treffer ikke bare konservative mørkemenn som meg. Professoren treffer også alle de som er lei av å late som om de ser keiserens nye klær. Det Orwell kaller dobbelttenkning, er nemlig slitsomt i det lange løp. Det å tro på noe erfaring hele tiden bekrefter er løgn, krever fanatisk tro.

Rettroenhetens dynamikk er forutsigbar. De som utfordrer doktrinene, stemples som kjettere. Istedenfor å argumentere klistrer man merkelapper på hedningene. Slik kan man effektivt bannlyse dem som ikke tror. Peterson sier det mange tror, men ikke tør si høyt av frykt for merkelapper.

Professoren representerer dermed en stemme fra folkedypet, han er en stemme for de stemmeløse. Denne tause folkehopen er langt større enn mange tror. Det at noen få med mikrofonstativ roper veldig høyt, forstyrrer det faktiske meningsbildet.

Peterson har også helt rett i at deler av feminismen er selektiv og ubalansert. Det er eksempelvis få høylytte protester når det gjelder kjønnsbalansen i tematikken som tas opp her.

NRK meldte i 2019 at bare ni av universitetenes 89 kjønnsforskere var menn. På feltet fantes to mannlige professorer mot 14 kvinnelige. Den kanskje viktigste introduksjonsboken for feltet kjønnsteori fra 2008 er skrevet av syv kvinner. Boken presenterer 35 kjønnsforskere, en av dem er mann.

Sannhet er et av sjelens dypeste behov, sier filosofen Simone Weil. Petersons uredde stemme treffer en klangbunn. Hans budskap er som en stemme fra innerst i sjelen som «hvisker hver kveld, om et skjult og annet land som en gang var meg selv», som Ole Paus skriver så fint om.

Tørsten etter sannhet er imidlertid fortsatt der, det vitner oppmøtet i Grieghallen om. Tilsynelatende et bunnsolid endetidstegn for Jens Kihl, men en kime av håp for meg.