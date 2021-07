Takk til Marken barnehage

Jeg vil slå et slag for «smådriftsfordeler».

Elisabeth Dragsnes sin sønn på vei til sin siste dag i Marken barnehage. Foto: Privat

Elisabeth Dragsnes Mor

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg har levert og hentet min yngste sønn i barnehagen for siste gang. Og det er med vemod jeg tenker på at de flotte medarbeiderne i Marken barnehage ikke lenger skal være en del av vår hverdag.

I løpet av disse årene har jeg fått gleden av å bli kjent med samtlige medarbeidere i Marken, og denne gjengen har aldri sluttet å imponere meg! De er svært kompetente og erfarne, men likevel nysgjerrige og lærevillige!

Marken er blant de minste barnehagene i Bergen med sine 28 plasser og ligger som en oase midt i byen, i Kong Oscars gate. Slike barnehager blir ikke bygget eller etablert lenger, for her finnes det nok ikke stordriftsfordeler.

Det er derimot en lang rekke av det man kan kalle «smådriftsfordeler». Medarbeiderne har sjelden sykefravær, og det finnes knapt utskiftning. Dette er gull verdt for barna, som trenger forutsigbarhet og trygghet.

Jeg opplever at personalet ser hvert enkelt barn, og at de møter barna og familiene med medmenneskelighet og respekt – uavhengig av nasjonalitet, og selv om ikke alle snakker norsk. Personalet skaper et flerkulturelt fellesskap i barnehagen med barn fra opptil tolv nasjoner, og alle barna lærer overraskende kjapt norsk. Det synes jeg er beundringsverdig!

Dette kommer naturligvis ikke av seg selv, men er et resultat av systematisk og målrettede arbeid med språkutvikling og medarbeidernes store engasjement for alle barna «sine».

Jeg har blitt imponert når jeg har fått høre om turer i all slags vær til Fløyen, Nordnes- eller Nygårdsparken med lavvo, stormkjøkken og suppe til alle. Eller når vi har vært på konsert for å se barna fremføre sangene de har øvd på. Da kommer personalets energi og engasjement virkelig til syne, og de får alle barna med på å lage et herlig show!

Jeg synes at alle skal vite hvilken skatt Marken er, og at Bergen kommune skal være stolt av denne lille barnehagen og dens fantastiske medarbeidere! Personlig kjenner jeg på en stor takknemlighet. Barna mine er blitt svært godt tatt vare på og har fått mange gode barndomsminner! Tusen takk!