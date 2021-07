Effekten som forsvant i det blå

I skattepolitikken forvandler Høyre-politikeren seg fra realist til følelsesmenneske.

Høyre-ordføreren i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, har redusert formuesskatten for å tiltrekke seg rike investorer. Det vil kunne utløse en skattekonkurranse nedover, mener Einar Salbu (Ap). Foto: Torgeir Strandberg / Aftenposten / NTB

Einar Salbu Leder i Arna Arbeiderpartilag

Teorien om hvor god effekt dynamiske skattelettelser har på nyetableringer og sysselsetting ser ut til å visne hen når vi ser på nyere økonomisk forskning og erfaringer fra utlandet. Teorien er grunnlaget for Høyres økonomiske politikk.

Høyre vil ikke lytte til erfaringer og forskning som utfordrer deres økonomiske politikk. Flere undersøkelser og rapporter konkluderer med to ting: Ulikheten øker og skattekutt har ingen positiv effekt på den økonomiske veksten. Mye tyder imidlertid på at veksten blir svekket. Tar Høyre dette innover seg? Nei.

Einar Salbu, leder i Arna Arbeiderpartilag, mener Høyre må ta innover seg hva forskningen sier om dynamiske skattelettelser. Foto: Privat

I stedet fremfører Høyre sine paradokser gang på gang, som at lettelser i formuesskatt vil frigjøre midler til nyinvesteringer som vil skape arbeidsplasser. Mens de formuende selv hevder at formuen deres består av maskiner og allerede er arbeidende kapital.

Høyre har en forkjærlighet for matematikkfaget og elsker alt som kan måles, veies og tallfestes. Imidlertid, når det kommer til å tallfeste deres påståtte effekter av dynamiske skattelettelser, har de ingen svar. Da forvandler Høyre-politikeren seg fra realist til følelsesmenneske – man føler at effekten vil komme bare man er tålmodig nok.

Siste eksempel er Høyre-ordføreren i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, som har redusert den kommunale formuesskatten for å tiltrekke seg rike investorer. Pedersen kaller det selv et distriktspolitisk tiltak, men det skulle ta seg ut om landets ordførere etter eget forgodtbefinnende skulle innføre tiltak som resten av landet må ta regningen for, slik Pedersen har gjort.

Problemet med redusert formuesskatt er at det blir privatøkonomisk lønnsomt å flytte dit, og det er det eneste man vet helt sikkert. Faren er at det kan utløse en skattekonkurranse nedover. Skatt er vår hovedkilde til å bevare og utvikle velferdsstaten. Derfor bør ikke en slik konkurranse ønskes velkommen.

Skal skattelettelser virke, må de ha snevrere og klart definerte mål, og det må stilles betingelser til dem. Slik de gis i dag av Høyre, er det bare rene økonomiske gavepakker til de rikeste og er som å skyte på blink med bind for øynene.