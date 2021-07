Bilen er ikke en hellig ku, men en melkeku

Bergen har brukt over en milliard på syklistene. Om verken de eller bilistene får det bedre, er det et problem.

Tore Landmark og Stein Ove Hansen svarer på innlegget til syklist Helge Tveit. Foto: Jannica Luoto / FNB

Stein Ove Hansen Nestleder i FNBs landsstyre og førstekandidat fra Hordaland

Tore Landmark Nestleder, Utvalg for Miljø og Byutvikling (FNB)

Helge Tveit skriver 25. juli at et tonn med stål og fire hjul er et privilegium. Det er fryktelig synd at bilen blir oppfattet slik, og vi ønsker å vise Tveit en uheldig side av bilens «privilegier».

Hellige kuer i hinduismen er det stort sett forbudt å slakte. Bilistene og biler slaktes derimot over en lav sko, ergo kan bilen umulig være vår hellige ku.

Det er svært beklagelig at debattanten og syklisten Tveit ikke opplever forbedringer, spesielt siden det satses stort på sykkelveier. De siste ti årene har det blitt brukt over en milliard kroner på sykkelsatsing i Bergen, uten at sykkelandelen har økt. Er det slik at midler ikke blir brukt konkret nok for å løfte syklistenes fremkommelighet?

Lommebøkene tømmes for midlertidig sykkelvei i Bergen sentrum, 67 millioner for syklister. I tillegg til en halv milliard på sykkeltunnel til Fyllingsdalen. Selvsagt toppes satsingen på myke trafikanter med uendelige budsjetter til Bybanen og gangfelt, omtalt i bl.a. Miljøløftet.

«Hvorfor har vi et så enormt nasjonalt og lokalt apparat som jobber med miljøvisjoner, uten at det faktisk blir lettere å ferdes?» spør FNB-politikerne. Foto: Alice Bratshaug

Dersom all den investeringen er forgjeves, har byutviklingen bommet totalt. Og ja, hvis trafikantenes behov ikke blir møtt, da har byen et demokratisk problem.

Hvorfor har vi et så enormt nasjonalt og lokalt apparat som jobber med miljøvisjoner, uten at det faktisk blir lettere å ferdes?

Bilen har i mellomtiden fått økte bompenger, minimalt med parkeringsplasser og økte parkeringsutgifter, parkeringssoner og stramme løyver med kun én parkeringsplass pr. boenhet. Dette er bare utgifter.

Så kan vi begynne å nevne begrensninger, som eksempelvis sommerstenging av Bryggen, samt trusler om bilfrie bydeler. Kabalen av forbud og innstramminger går snart ikke opp lenger, uten at bilister har fått gode nok alternativer. For å ikke snakke om næring og varelevering; transport er en del av jobben, og mange opplever store begrensninger.

Hvor er privilegiene ved å ha bil? Kanskje er bilen til en viss grad en ku, som ustanselig melkes for ressurser både til klimamål og finansiering. Men hellig er den ikke.

Ellers er vi helt krystallklart enige med Tveit i at gå- og sykkelbyen Bergen har en jobb å gjøre med byutvikling og miljøvisjoner. Men vi må be om at bilen ikke skal få skylden for steinsprut i miljøvisjonene.