Et stykke på vei vil det nok bedre mulighetene for norske leverandører å si opp EØS-avtalen. Men vi vil fortsatt være med i Efta og WTO, skriver advokat Harald Alfsen i Advokatfirmaet Stiegler AS. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Harald Alfsen Partner/advokat, spesialist i offentlige innkjøp

I BT 18. juli hevder Industri- og Næringspartiet (INP) at politikerne må sørge for at flere kontrakter gis til norske leverandører. For å oppnå dette vil de jobbe for Norge skal si opp EØS-avtalen.

Et stykke på vei vil det nok bedre mulighetene for norske leverandører å si opp EØS-avtalen. Men vi vil fortsatt være med i Efta, og hvordan våre frihandelsavtaler da vil se ut er usikkert. Dessuten er vi fortsatt med i WTO, som har egen avtale om statlige offentlige innkjøp som fordrer at vi lager konkurranse på statlig nivå.

Det mest interessante med utspillet fra INP er at offentlige myndigheter har mye større muligheter til å «gi kontrakter til norske leverandører» enn man skulle tro.

La oss først se på organisering. EØS-avtalen legger seg ikke opp i hvordan offentlige etater organiserer innkjøpene sine. En kommune eller fylkeskommune kan for eksempel velge å samle en del av innkjøpene sine i innkjøpssamarbeid. Da blir det store volum og kontraktene må alltid lyses ut i EØS-markedet. Det kan gi volumrabatter. Men samtidig mister oppdragsgiveren mulighet til å dele opp kontraktene.

I den helt andre enden av skalaen kan den offentlige etaten velge å delegere innkjøpsfullmakten til det ytterste ledd som har ansvar for eget budsjett og handlingsrom over budsjettet. En skole eller sykehjem kan være en slik enhet. Da vil innkjøpene nesten aldri komme over EØS-grensene.

Det neste er oppdeling av innkjøpene. EØS-reglene sier heller ikke noe kontraktsstrategi for de enkelte innkjøpene. En kommune som skal bygge en skole, kan velge en rekke kontraktsstrategier. Alt fra en lang rekke enkeltkontrakter til å anskaffe alt fra én leverandør i totalentreprise. Jo større kontraktene blir, jo fortere blir det en EØS-kunngjøring.

For å sikre muligheter for norsk næringsliv er det faktisk slik at oppdragsgiver må begrunne særskilt hvis han ikke deler opp kontrakten i mindre deler.

Ved å delegere innkjøpsfullmakten til mindre enheter som skoler eller sykehjem, vil innkjøpene nesten aldri komme over EØS-grensene, skriver innsenderen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Det tredje er nye regler for markedsdialog. Vi har regler om at oppdragsgiver kan være i dialog med potensielle leverandører i forkant av at man lager spesifikasjonen. Slik at man er sikker på at man får konkurranse fra interesserte leverandører.

Det er ingen anskaffelsesregler som hindrer oppdragsgiver å bare være i kontakt med lokale eller nasjonale leverandører. På den måten kan man i hvert fall lage en konkurranse som passer for lokale og nasjonale, selv man ikke kan hindre interesse fra andre land.

Det fjerde er valg av språk. EØS-avtalen sier ingenting om at kunngjøringene må være på alle språk. Bortsett fra en helt kort beskrivelse på engelsk, kan alle konkurransedokumenter være på norsk. Og ikke minst, oppdragsgiver kan kreve at tilbudene er på norsk, og at norsk skal være arbeidsspråket.

Grensen for når en vare- eller tjenestekontrakt skal kunngjøres i EØS er 1,3 millioner kroner for statlige etater og 2,05 millioner kroner for kommuner og fylkeskommuner. For bygg- og anlegg er det 51,5 millioner kroner. Alle beløp eks. mva. Under disse beløpene skal det lages enklere former for konkurranse. Til slutt kan det derfor nevnes at disse enklere konkurransene kan henvende seg kun til lokale eller nasjonale leverandører.

Oppsummert er det altså slik at offentlige oppdragsgivere har mange verktøy i verktøykassen dersom man ønsker å tilgodese lokale eller nasjonale leverandører.