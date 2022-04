Kunnskapens togreiser

Eg har ei oppmoding til deg.

«Ta toget og vert vis», skriv Per Thorvaldsen. Og om turen til Oslo vert for lang, er det kanskje nok å ta toget til Arna.

Per Thorvaldsen Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

– Du løyser sudoku med kulepenn?

Ein herleg sjekkereplikk, men dama er åtti pluss. Det er på bergenstoget du møter nye menneskjer og får nye impulsar. Ho er pensjonert professor og skal på Olav H. Hauge-seminar i Ulvik. Turen mellom Drammen og Voss vert fylt med kunnskap eg aldri trudde eg ville fengja. No les eg og dikt.

Eg er berre

ei sleggje.

Eg stend

der no.

Eg lyt berre til

når det røyner på.

Per Thorvaldsen fekk både samtale om dikt og friska opp att matematikken frå ungdomsskulen på ein togtur mellom Drammen og Voss.

– Linjeintergral?

No er det meg so startar dialogen ved å titte ned i boka til sidemannen. Ingen sjekkereplikk, då det er ein ung gut som sit ved sidan av meg. Han ser litt forvirra på meg. Det utviklar seg til ein rett so hyggjeleg samtale. Mellom Roa og Gol vert det eit raskt gjensyn med matematikk med ungdomen som lærar.

Eg har ei oppmoding til deg. Ta toget og vert vis. Dersom du tenkjer at turen til Oslo vert for lang, kan du jo starta med toget til Arna eller Voss.

God tur!