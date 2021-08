Hva jeg har lært etter å ha sett på nazi-propaganda i en uke

Filmer fra det tredje riket kan hjelpe oss med å forstå hva som motiverer dagens høyreekstremisme og populisme.

Nazipartiets partikongress i Nürnberg i 1934 var rammen for propagandafilmen «Viljens triumf» (1935) av Leni Riefenstahl. På bildet er Adolf Hitler på talerstolen.

Torvald Therkildsen Politisk filosof og PhD-stipendiat i internasjonal politikk

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter årets markering av 22. juli-angrepet har jeg vært forvirret og sint. Jeg har desperat prøvd å finne ut hva jeg kan gjøre for å ta del i oppgjøret med verdiene som førte til volden. Hvordan kunne jeg bidra? Valget jeg tok, var å sette meg inn i kulturen til høyreekstremisten.

Det er mange positive sider ved den digitale tidsalderen. En av dem er at vi nå kan få fatt i mediene som ellers ville vært utilgjengelig for oss. Dette er kanskje mest sant for filmer som ble produsert og distribuert under Adolf Hitlers regime fra 1933 til 1945.

Hitler og hans propagandaminister, Joseph Goebbels, skjønte tidlig at film hadde en enestående kvalitet for å formidle ideer. Kombinasjon av lyd, lys, bevegelse og bilder som kunne manipuleres, gjorde filmen til et middel for historiefortelling, men også for å spre hat.

Torvald Therkildsen var i villrede om hva han kunne gjøre for å ta et oppgjør med høyreekstremismen. Han bestemte seg for å undersøke Nazi-Tysklands filmer for å forstå røttene.

Blant alle de ulike filmene som ble laget, er det særlig en film som står frem som selve høydepunktet for tysk propaganda: «Viljens triumf», en dokumentar laget av Leni Riefenstahl om nazistenes partikongress i Nürnberg i 1934.

Det er dypt tragisk at denne filmen noen gang ble sensurert. Den gir uforglemmelig, enestående og dypt engasjerende innsikt i sannheten om nazistpartiets politiske religion og den patologiske stormannsgalskapen til kultens overprest, Adolf Hitler.

Hvis du noen gang har vært forvirret om hvorfor nazistene rystet verden, hvordan det hadde seg at Hitler kom til makten og drev en stor nasjon til total ruin, hvordan nazistene kom til å presidere over historiens mest effektive og vanvittige drapsmaskin, gir denne filmen deg et svar.

«Viljens Triumf» er en særdeles velprodusert film som viser oss hvordan en fire dagers politisk kongress ble til en militær folkefest for over 700.000 mennesker i Nürnberg, en varm sommer i 1934. Leni Riefenstahl ble kontaktet av Hitler fordi han ikke ønsket en kjedelig dokumentar, men en film som kunne engasjere og overbevise det største mulige antallet av tyske borgere. Han ville ikke bare ha kunst; han ville ha propaganda.

Hitler selv er filmens kjernefokus. Han blir behandlet og fremstilt i filmen som en frelser, et geni, en rockestjerne som folkemassene skriker etter. Hver eneste taler snakker om sin evige lojalitet til Tyskland og deres leder.

Leni Riefenstahl (i hvitt) var Adolf Hitlers foretrukne filmskaper. Her flankert av propagandaminister Joseph Goebbels (til v.) og Hitler selv. I bakgrunnen står Riefenstahls mor, Bertha, og bror, Heinz.

Det fascinerende er hva Hitler selv sier i kontrast. En kan ikke se vekk fra hvor karismatisk han er. Men hvis du faktisk hører etter, så kan det virke som han nesten ikke sier noe. Hver tale er bare en eksplosjon av ord, ment for å inspirere: Tyskland, offer, nasjon, rase, ungdom, blod, kjøtt, storhet, hjerte, sjel, fest, stat, lydighet, arbeid, maskulinitet og så videre. Det hele er overraskende uklart i detalj.

Men nettopp det er poenget med fascisme, populisme og ekstremisme. Uklarheten tjente et formål. Uansett din egen drøm for ditt liv, uansett hvilke ambisjoner du har for din nasjon, uansett din personlige filosofi, blir du invitert til å tro at denne fantastiske, perfekte, heroiske mannen vil bære visjonen din inn i fremtiden. Det var ingen uenighet med ham, fordi det ikke var noe stoff å være uenig med. Hva kan man gjøre annet enn å rope «Sieg Heil!»

Les også Slik forsøkte NS og Quisling å verve nordmenn som frontkjempere

Og det er her vi finner lærdommen i Riefenstahl sine filmer. Retorikken og symbolbruken som benyttes, er den perfekte malen for enhver politisk bevegelse som ønsker å overta, undertrykke og styre en nasjon. Nazistene snakker alltid om seg selv som det eneste partiet som kunne representere den mystiske ideen om Tyskland. Partiet er ikke det samme som staten. Staten var fienden, og nå partiets undersått.

Og fordi partiet representerer folket, har folket også kommandoen over staten – et frivillig fellesskap av forskjellige slag. Dette kretsløse trikset gir inntrykk av at det resulterende totalitære samfunnet ikke er basert på makt i det hele tatt, men på den villige forpliktelsen fra kollektivets side til å fungere som en enhet.

Hvorfor du burde se denne filmen?

Vi har ikke tatt et godt nok oppgjør med verdiene som tok livet av uskyldige 22. juli, eller som motiverte terrorangrepet på moskeen i Bærum. Nasjonalkonservative blir stadig mer populære, fiendtlighet mot muslimer øker, og høyreekstrem terror vokser sterkt over hele verden.

Retorikken og teknikkene som brukes til å radikalisere i dag, ble perfeksjonert av Riefenstahl, Goebbels og Hitler. Vi må lære oss hva disse teknikkene er, hvorfor de fungerer, og forstå hvorfor de brukes hvis vi skal ha noe håp om å motarbeide dem.