Branns nachspiel krever en ekstern granskning

Dette kan være veien ut av uføret og redningen for klubbens fremtid.

Styreleder Birger Grevstad jr. og daglig leder Vibeke Johannessen bør overlate til eksterne å finne ut hva som faktisk skjedde på Brann Stadion natt til tirsdag 10. august, mener innsenderen.

Torkjell Solbø Advokat og partner i Advokatfirmaet Stiegler

Tolv Brann-spillere inviterte syv damer på nachspiel på Stadion etter en fuktig kveld på byen. Nå etterforsker politiet et mulig seksuelt overgrep begått av en av de tolv spillerne. For å gjenreise Bergens stolthet trenger vi en ekstern granskning av ukulturen som utartet til klubbens verste krise.

Det er ingen enkel oppgave ledelsen i Brann nå står overfor. Det er lett å miste hodet. Det er lett å trå feil. Utfordringen nå blir å gjenreise tilliten til spillerne og klubben. Hendelsen skjer på verst mulig tidspunkt – Brann ligger sist i Eliteserien med ti poeng etter halvspilt sesong.

Torkjell Solbø, advokat og partner i Advokatfirmaet Stiegler, skriver at Brann også har et ansvar overfor de syv unge kvinnene som nå er dratt inn i en skandale med stor medieoppmerksomhet.

Festingen viser en ukultur. Omfang og alvorlighetsgrad er ukjent. Spillerne, deres familier, ledelsen, sponsorene og supporterne har alt å vinne på en opprydning.

Saken reiser flere juridiske spørsmål. Det følger av uskyldspresumsjonen at en mistenkt skal anses uskyldig frem til det motsatte er bevist. Når man ikke erkjenner straffskyld, skal man anses uskyldig frem til en eventuell domfellelse. Klubben har skjult mistenktes identitet selv om det mistenkeliggjør spillere som ikke er i politiets søkelys.

Onsdag kveld oppfordret trener Eirik Horneland de tolv til selv å stå frem som festdeltakere. Spillergruppen er delt, rollene har vært ulike. Handlingene likeså. Skal de ta et kollektivt ansvar, eller skal de stå frem som individer? Treneren har satt spillergruppen under press.

Nachspiel-skandalen skjer på verst mulig tidspunkt, mens Brann ligger sist i Eliteserien etter halvspilt sesong, skriver advokat Torkjell Solbø.

Som arbeidsgiver har Brann et ansvar for å verne om og sikre rettighetene til sine ansatte. Dette ansvaret omfatter ikke bare festdeltakerne, inkludert den mistenkte, men alle fotballspillere og ansatte i administrasjonen til Brann.

Hemmeligholdet er en belastning for spillerne som ikke er under etterforskning – som nå kan bli oppfattet som spillere som handler i strid med kravene til en toppidrettsutøver i norsk fotballs elitedivisjon. Spillerne og klubbens omdømme er svekket. Rettsvernet til de tolv festdeltakerne er kanskje ikke mer beskyttelsesverdig enn vernet av spillerne som ikke var på festen.

Saken reiser mange spørsmål som opptar Branns supportere, sponsorer og allmennheten. Det er av allmenn interesse å få klarhet i hvordan ukultur og utstrakt festing kunne involvere tolv idrettsutøvere. Hemmelighold avler spekulasjoner, rykteflom og hets.

Politiets etterforskning skal kun avklare om det har skjedd en straffbar handling, i dette tilfellet ulovlig seksuell aktivitet. Blir saken henlagt, kan den fornærmede reise sivilt erstatningssøksmål. Dette vil formodentlig aldri skje, da partene vil se seg tjent med å forlike saken for å unngå en offentlig skittentøyvask, som en rettssak innebærer.

Utover politiets etterforskning av kriminelle forhold, trenger byen og fotballen å få klarhet i hvordan det er mulig at toppidrettsutøvere kunne ta seg til rette og feste til morgengry på et kameraovervåket, sponsorfinansiert toppidrettsanlegg. Ledelsen, administrasjon og styret har et stort ansvar. Deres roller og handlinger bør etterprøves. Hvorfor har ingen fanget opp og reagert på ukulturen tidligere?

Trener Eirik Horneland har oppfordret de tolv spillerne som deltok på nachspielet, til å stå frem.

Det skal ha vært syv unge kvinner invitert med på festen, hvorav en har gått til politiet. Vi kjenner ikke alderen til kvinnene. Klubben har et ansvar overfor dem som fra å være ukjente, nå har blitt dratt inn i en skandale og en medieoppmerksomhet de ikke hadde forutsetning for å skjønne konsekvensene av. Om de frivillig ble med på nachspiel, hva visste de om regler og praksis og overvåking på stedet de gjestet?

Ettervirkningene ved å ha deltatt på det som i ettertid ender opp i et mediesirkus, kjenner ingen. De er også parter i saken og bør følges opp. Jeg legger til grunn at samtlige til stede blir avhørt av politiet. Deres vitnemål er viktig for å få oversikt og en riktig forståelse.

Tross en urolig uke klarte Brann å slå Sandefjord 3–2 forrige søndag. Kniksens barnebarn, Niklas Jensen Wassberg, ble kåret til Branns beste spiller av stadionpublikummet.

En ekstern granskning, med et klart mandat, kan være veien ut av uføret og redningen for Branns fremtid. Ved å overlate til eksterne granskere å kartlegge holdninger og handlinger som kulminerte i nachspielet, vil ledelsen få verdifull innsikt før nødvendige tiltak.

Styret må gi granskerne et klart mandat, som kan gå ut på å avklare om det er grunnlag for å avslutte den enkelte sin arbeidskontrakt eller iverksette andre disiplinære reaksjoner. Reaksjoner som har betydning for arbeidsforholdet, må vurderes individuelt. Og det kan være aktuelt å ta i bruk det åpne overgangsvinduet.

Det handler om å få bukt med en ukultur flere av spillerne står bak. Mandatet må være å kartlegge de enkeltes handlinger, slik at ledelsen kan treffe målrettede tiltak. Også ledelsens handlinger og unnlatelser må kartlegges og evalueres. Hvem skal ha tilgang til sponsorfinansierte toppidrettsfasiliteter, når?

Er ledelsen kjent med opplysninger om mulige straffbare forhold, uten å ta kontakt med politiet, levner det liten ære. Klubben har et ansvar overfor fornærmede. De påklagede forhold har skjedd på klubbens idrettsanlegg og med flere spillere til stede, hvorav en er mistenkt.

Granskningsutvalgets rapport må berede grunnen for klubbens videre håndtering av saken. Vel så viktig som utforming av et dekkende mandat, er det å sikre partenes rettssikkerhetsgarantier under granskernes arbeid: Kontradiksjon – retten til dokumentinnsyn og tilsvarsrett. Konklusjoner som bygger på etterprøvbare bevis og ikke subjektive oppfatninger.

En ekstern granskning som offentligheten kan feste lit til, vil gi klubben arbeidsro inntil granskingen munner ut i en grundig rapport som styret kan handle ut fra. Det er avgjørende at rapporten blir offentliggjort, dog hensyntatt opplysninger som er personsensitive. Bare slik kan Bergen og Fotball-Norge igjen heie frem spillere som har hjertet i Brann.

Granskningen vil lette trykket for administrasjon, styret og spillere. Da blir det mulig igjen å fokusere på fotball og tabell – hvis resultat kan være avgjørende for en ny tro på at spillerne blør for drakten.

