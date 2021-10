Musikk er viktig for elevene!

En rekke med positive resultater vil komme som følge av mer musikk på skolen.

Skolene bør få lærere med skikkelig musikkutdanning, mener Zixi Luo (14).

Zixi Luo Skoleelev, Nattland oppveksttun

Kjære politikere på Stortinget. Skolene trenger å legge mer vekt på musikktimene! Elevene trenger bedre ressurser, og gode lærere med skikkelig musikkutdannelse til å ta seg av musikktimene, akkurat som de andre fagene på skolen.

Skolene har også altfor få musikktimer, som ofte ikke blir godt nok tilrettelagt og forberedt av lærerne. Derfor trenger skolene flere og bedre musikktimer, fordi forskning viser at musikk får barn og unge til å bli flinkere på skolen!

Det er vitenskapelig bevist at musikk kan hjelpe konsentrasjonen, og dermed gjøre det enklere å gå gode karakterer. Men familier med lav inntekt kan ha vanskelig for å få til dette økonomisk på grunn av høye avgifter og utstyr. Derfor er det viktig at skolen får flere musikktimer, slik at de som er interessert i musikk, men som ikke har mulighet til å delta, kan få prøve seg.

Musikk er også viktig for å få bedre livskvalitet, og bidrar til å bygge opp ens selvtillit, selvfølelse, humør og engasjement. I tillegg kan musikk gjenoppbygge skolemotivasjon, noe som er veldig viktig for mange elevers fremtid.

Ifølge SSB fullfører kun knapt 80 prosent av elever i videregående i løpet av fem/seks år (fra 2014-2020), altså over en femtedel slutter på skolen før de har fullført. Kanskje flere av disse kunne ha fullført dersom skolene hadde hatt bedre musikkundervisning!

Likevel er det mange som ikke liker musikk, fordi de mener at de ikke har «talentet» eller at musikk generelt er kjedelig. De fleste elever mener årsaken er dårlige lærere og ressurser som ikke vekker engasjement eller interesse hos elevene. Ofte kjeder elevene som driver med musikk på fritiden seg i musikktimene på skolen.

Dette er fordi det ikke er tilrettelagt for det faglige nivået de har i musikk. Dessuten er mange lærere ikke nok engasjerte i faget.

Derfor burde skolene få flere og bedre ressurser, og lærere med skikkelig musikkutdanning som kan skape engasjement og interesse hos elevene!

Musikk på skolen trenger å bli prioritert! En rekke positive resultater vil komme som følge av mer musikk på skolen. Er det kanskje på tide at Stortinget begynner å gi skolene bedre lærere, bedre ressurser og flere timer i musikkfaget nå?