Vi beklager at kundene fikk en merkelig opplevelse

Alle som ønsker å reise med Vy, er hjertelig velkommen.

«Ja, det skal være plass til deg når du har bestilt billett til et plassregulert tog!» skriver Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

Åge-Christoffer Lundeby Kommunikasjonssjef i Vy

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 18. oktober spør Anne Kristin Kayser Eitungjerde om Vy ønsker henne som kunde. Vy ønsker alle fjellentusiaster og alle andre som ønsker å reise med oss, hjertelig velkommen. Vi forstår godt at du synes at din opplevelse er merkelig.

Les også Innlegget Vy svarer på: Plass eller ikke plass? Det er spørsmålet, Vy

Årsaken til at du og alle andre opplevde å få beskjed om at toget var fullt, var en feil i billettsystemet på alle fjerntog med plassbestilling i Norge. Feilen, som nå er rettet, gjorde at ledige seter ikke ble frigjort for salg, og at tog som hadde ledige plasser, ble feilaktig merket som utsolgt i salgskanalene og i interne systemer hos oss.

Når toget mangler en vogn på grunn av tekniske feil, vil vi alltid forsøke å få til løsninger som sikrer at alle som har bestilt billett, får gjennomført sin reise, eksempelvis ved å sette opp ekstra buss. I ettertid viser det seg at dette ikke var nødvendig på toget du tok, da antall solgte billetter var langt færre enn det systemene oppga.

Så for å besvare dine konkrete spørsmål: Et utsolgt tog er et tog der alle disponible plasser er opptatt under reisen, men det kan være plasser hvis du deler opp reisen og flytter deg underveis. Og ja, det skal være plass til deg når du har bestilt billett til et plassregulert tog!

Beklager at du og de andre kundene fikk en merkelig opplevelse på denne turen. Velkommen tilbake, nå virker billettsystemet slik det skal!