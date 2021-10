Eg kan ikkje lenger ta bussen

Ynskjer Skyss å avvisa folk som ikkje nyttar mobiltelefon eller datamaskin?

Marit Karin Haugen vart skuffa då ho for første gang skulle ta buss etter pandemien.

Marit Karin Haugen Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Eg har nytta kontantkort lenge. Det har fungert godt. Så kom korona.

Døra til bussjåføren framme vart stengd. Sidan det har eg ikkje reist åleine der reisa startar med buss, ein einaste gong. Om lag eitt og eit halvt år.

Eg har sett fram til at dette skulle endra seg.

No er bussdørene framme ved sjåføren igjen opne. Eg skulle ta meg ein tur, men fekk ikkje betalt for meg verken med kontantkort eller kontant.

Bussjåføren sa at det var det slutt på.

Skyss svarar:

Vi er lei for at stengde framdører på bussen på grunn av pandemien har gjort det vanskelegare for deg å reise. Vi har no gjenopna framdørene, og alle som ynskjer det, skal kunne kjøpe billett kontant hos sjåføren. Vi beklagar at du ikkje fekk kjøpt billett slik du forventa.

Dei aller fleste reisande nyttar digitale billettløysingar. Skyss har i løpet av pandemien bytta ut det gamle billettsystemet med eit nytt system, som krev mindre tekniske utstyr og mindre vedlikehald.

Du kan no kjøpe enkeltbillett og 24-timarsbillett kontant hos bussjåføren. Skysskort må fyllast på i nettbutikken, men i løpet av nokre månader vil det bli mogeleg å betale for billett hos sjåføren med vanleg bankkort. Vi håpar at dette kan erstatte bruken av Skysskort for deg.

Beste helsing Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss