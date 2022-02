Tannpuss er viktigere for helsen din enn du tror

Tannråte og sykdom i tannkjøttet kan gi alvorlige helseplager i hele kroppen.

Tannbørsten er et viktig våpen også i kampen mot hjerte- og lungesykdommer, ifølge innsenderen.

Maryia Khomich Postdoktor, Klinisk Institutt 2, UiB

I munnen vår yrer det av liv, og nyere forskning viser at enkle grep med tannbørsten kan stoppe utviklingen av aldersrelaterte hjerte- og lungeplager, samt forebygge folkesykdommer som koster samfunnet milliarder i unødvendige helseutgifter.

Astronomer anslår at det finnes én milliard billiarder stjerner i den observerbare delen av universet. Det menneskelige mikrobiomet, det vil si bakteriene i kroppen vår, finnes i antall i nesten samme størrelsesorden, bare i en uendelig mye mindre skala.

Maryia Khomich

Men hvorfor er det så mange? Mennesker lever i et livslangt og intimt forhold med bakterier som har stor betydning for vår helse og velvære. Mesteparten av bakteriene er i tarmen, men vi har flere bakteriesamfunn, for eksempel på huden, i vagina og ikke minst i munnen, hvor vi finner det orale mikrobiomet.

Den første sikre beskrivelsen av bakterier finnes i et brev Antoni van Leeuwenhoek sendte til «The Royal Society of London» i 1683. Der beskrev han små levende «dyr» som beveget seg i tannplakk under et mikroskop. Mikrobiomet i munnen vår står på den måten i en særstilling i mikrobiologiens historie.

Leeuwenhoek skrev at antallet av disse «dyrene» var så høyt at han mente det måtte være flere av dem i munnen enn menn i kongeriket, og han var også en av de første til å lage skisser av bakterier.

Dersom vi kunne reise inn i munnhulens mikrobiom, ville vi sett en fantastisk verden med avgrensede habitater som alle har sine unike mikrobiologiske komposisjoner. Munnbakterier kan bosette seg på tunge, gane, mandler, svelg, tannkjøtt og munnslimhinner, i spytt, eller som plakk på tennene.

Munnhulen er faktisk det nest største mikrobiologiske samfunnet i kroppen vår etter tarmen, og i en sunn munn yrer det av liv. Der finnes det opptil én milliard bakterier fordelt på over 700 arter. De fleste av disse bakteriene er gunstige for oss, da de blant annet bistår fordøyelsen og immunforsvaret, i tillegg til å regulere en rekke kroppsfunksjoner. Men noen munnbakterier er også skadelige, selv om det vanligvis ikke er mange nok av dem til å gjøre skade.

Regelmessig besøk hos tannlege er viktig for hele kroppen, ifølge innsenderen.

Mennesket og bakteriene i munnen har utviklet seg i fellesskap, og gjennom evolusjonen har vi blitt avhengig av hverandre for overlevelse. De orale bakteriekoloniene har åpenbart en direkte innflytelse på munnhelsen, men i mange tilfeller påvirker de også vår generelle helse.

Bakteriene i munnen øver faktisk en stor innflytelse på hele menneskekroppen. Problemene starter når noen skadelige bakterier utkonkurrerer de bakteriene som vanligvis dominerer det orale mikrobiomet. Da vil de skadelige bakteriene formere seg og danne en seig biofilm som legger seg som et belegg på tenner og tannkjøtt, såkalt bakterieplakk.

I plakket dannes det syrer som etser hull i tennene, og dette kan føre til tannråte og tannkjøttsykdommer. Denne ubalansen mellom harmløse og skadelige bakterier kan også spille en stor rolle i utviklingen av sykdomstilstander som astma, diabetes, høyt blodtrykk, overvekt og hjerte- og karsykdommer, for å nevne noen.

For å forstå hvordan det orale mikrobiomet til det moderne mennesket kan bidra til oppblomstringen av de ovennevnte folkesykdommer, må vi se på det naturlige miljøet i munnen. Orale bakterier utvikler seg mye raskere enn mennesker, og derfor kan de tilpasse seg vår diett og atferd. Bakterier eller deres komponenter kan transporteres fra munnhule til andre organer, for eksempel lunge når vi puster inn, eller indirekte via blodet.

Dette kan føre til forverring av lungesykdom og andre kroniske sykdommer.

God munnhelse er en helt nødvendig del av generell helse og velferd for enkeltindividet og samfunnet. Tannråte og tannkjøttsykdommer påvirker ikke bare munnen, men kan på sikt gi alvorlige helseplager i hele kroppen. Men du kan enkelt gjøre gode forebyggende tiltak.

Daglig tannpuss, rengjøring mellom tennene med tanntråd, sunt tannkjøtt og regelmessig besøk hos tannlege bidrar til god hjerte- og lungehelse opp i høy alder. I tillegg er du med på å senke forekomsten av folkesykdommer som astma, diabetes, høyt blodtrykk, overvekt og hjerte- og karsykdommer, som er et stort folkehelseproblem og koster samfunnet flere milliarder hvert år.