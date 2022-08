Livserfaring bestemmes ikke av alder alene

En 25 år gammel lege eller psykolog er ikke nødvendigvis en broiler.

Innsenderne begynte selv på lege- og psykologistudiet like etter videregående. De reagerer på broileranklager fra Roar Ulvestad.

Magnus Leidland Lege i spesialisering

Regine Leidland Student ved 12. semester på profesjonsstudiet i psykologi

Roar Ulvestad gir i debattinnlegget «Ikke gi meg en broiler til psykolog» (BT 12. august 2022) uttrykk for at han ønsker «rett og slett en smule livserfaring fra livet på utsiden av klasserommet og lesesaler» hos nyutdannede leger og psykologer.

Ulvestad stiller også spørsmål ved om det bør stilles krav til relevant arbeidserfaring for å komme inn på psykologi, juss eller medisinstudier. Innlegget avsluttes med å slå fast at Ulvestad vil foretrekke en ferdigutdannet lege på 30 år som har brukt noen år på å «stikke fingeren i jorden», snarere enn en på 25 år.

Bakgrunnen for Ulvestads innlegg synes å være at svært mange norske ungdommer bruker mange år på å ta opp fag fra videregående for å komme inn på de nevnte studiene. Det synes å være politisk vilje til å revidere opptaksordningen til høyere utdanning, og Ulvestad spør i den forbindelse om det er noen unge som kommer for kvikt ut i arbeidslivet.

Vi mener at den «livserfaringen» Ulvestad etterlyser, er vanskelig å bedømme på bakgrunn av alder alene. Hva man opplever og utsettes for i løpet av en barndom og ungdom, er høyst individuelt. Uansett, kanskje vil man heller møte en psykolog eller lege som er 30 år og har fem års arbeidserfaring?

Samfunnsøkonomisk antar vi det må være langt mer gunstig å ha en ferdig utdannet 25-åring som kan begynne å praktisere yrket, enn å lage et system hvor alle nyutdannede er 30 år. Må all relevant livserfaring komme før studiestart?

Videre vil man gjennom et seksårig profesjonsstudium tilegne seg mye relevant erfaring gjennom praksisperioder. Her blir studentene i stor grad eksponert for krevende mellommenneskelige situasjoner.

Universitetene har god mulighet til å luke ut eller gi ekstra veiledning til uegnede studenter, uavhengig av alder. Vi er enige med Ulvestad i at en bred yrkeserfaring er gunstig, og svært mange studenter innen helsefag har relevante sommerjobber gjennom studietiden.

Til sist mener vi det er gunstig med et mangfold av helsepersonell som gjenspeiler befolkningen. De ulike spesialitetene innen psykologi og medisin har behov for et bredt spekter av personlighetstyper.

Den boksmarte «Flittig-Lise», som Ulvestad refererer til, kan uansett finne sin nisje, og hun trengs et sted i helsevesenet! Dessuten vil selve studiet som nevnt legge til rette for personlig utvikling og skal fortløpende vurdere kandidatens ferdigheter.

Alt i alt mener vi det blir feil å holde tilbake motiverte ungdommer, som har satt seg et klart mål for sitt yrkesvalg, på bakgrunn av alder alene. Å kreve at en 19-åring skal «skaffe seg manglende livserfaring» før studieopptak, finner vi lite hensiktsmessig. Samfunnsøkonomisk er det også åpenbart ugunstig.

Vi velger å stole på at de nyutdannede psykologene og legene som universitetene hvert år godkjenner, samlet sett er gode nok til å starte yrkesutøvelsen. Det er slett ikke uvanlig at pasienter har personlige preferanser angående hvem de ønsker som sin behandler. Dette kan gjelde alder, kjønn, etnisitet og andre karakteristika. Men i rammen av et offentlig helsevesen må man ta til takke med den behandleren man tilfeldigvis får tildelt.