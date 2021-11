Gi oss strøm til selvkost!

Strømprisen bør i snitt ligge på 30–40 øre pr. kWh.

Øyvind Herland reagerer på de høye strømprisene som har vært i vinter.

Øyvind Herland Leder ROS – Rettferdig offentlig saksbehandling

I en husholdning er tilgangen til elektrisk energi – strøm – like viktig som tilgangen til drikkevann. Mangel på disse godene kan til visse tider på året være livstruende. Strøm levert til husholdning og til offentlig forbruk bør prises som vann – til selvkost.

Styrt gjennom lov og forskrift leveres drikkevannet i dag til selvkost – det vil si til en pris som kun skal dekke kostnadene ved produksjonen og distribusjonen av vannet frem til kunden. Prisen på strømmen er satt i fri konkurranse, hvor prisen bl.a. påvirkes av prisen på markedet i Europa.

Utviklingen her blir styrt av andre krefter enn dem som er valgt til det beste for nasjonens innbyggere og næringsliv – våre folkevalgte.

Svakheten ved det systemet som nå er etablert, er at husholdningene, cirka 2,5 millioner brukere av strøm, i hovedsak må forholde seg til den strømprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. Den er basert på effekten som produsenter og kunder legger inn dagen før i systemet.

Skal vi akseptere at et selskap, Nord Pool, med dominerende utenlandske eiere, skal være så sentral når prisen som våre husholdninger og offentlige institusjoner skal betale for strømmen, fastsettes?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kjenner godt til regnskapene for våre kraftprodusenter, slik at en selvkostpris på strømmen skulle være enkelt å få frem. For vår del mener vi den i snitt må ligge på 30–40 øre pr. kWh, og ikke på cirka to kr pr. kWh, som den har gjort flere ganger den siste tiden.

Energiøkonomiseringen kan man ta hånd om ved at hver husholdning får tildelt en effekt på f.eks. 3–4 KW, og at man til kommunene finner en effekttildeling ut fra innbyggerantallet og industriell effektbehov lokalt.

Avslutningsvis. Vår påstand er at energiloven ikke fungerer slik våre politikere ønsket at den skulle fungere den gangen den ble innført. Cirka 2,5 millioner husholdninger i dette landet har krav på en sikker kraftlevering, en stabil kraftlevering og en kraftlevering til en rimelig pris – selvkost.