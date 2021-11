Menneskerettigheter fortjener fakta

Hvis du vil finne ut hvordan stater oppfører seg mot sin egen eller andres befolkning, finner du fint lite.

Årets Raftopris-vinner, Human Rights Data Analysis Group, har vært sentral i kartleggingen av drap i syriske fengsler. På bildet løslates fanger fra politistasjonen i Damaskus i 2012.

Håvard Mokleiv Nygård Kunnskapsdirektør, Norad

I dag får Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) årets Raftopris. HRDAG får prisen for arbeidet de gjør med å bruke statistikk for å avdekke og forebygge menneskerettighetsbrudd. Dessverre er det slik at når vi snakker om menneskerettigheter, er vi fremdeles langt fra at fakta har makten.

De store multilaterale organisasjonene, spesielt i FN-systemet og hos Verdensbanken, samler inn og setter sammen enorme mengder data om tingenes tilstand i verden. I FNs statistikkdatabase har du med noen enkle tastetrykk tilgang til rik informasjon om den sosioøkonomiske, demografiske eller helsemessige situasjonen i de fleste av verdens land.

Ikke alle disse dataene er av samme kvalitet, men de gir mye og viktig informasjon for styresmakter, journalister og sivilsamfunn i hele verden. Men det finnes et stort og gapende hull i dette mangfoldet av data. Hvis du vil finne ut hvordan stater oppfører seg mot sin egen eller andres befolkning, finner du fint lite.

Vi er avhengige av sivilsamfunnsorganisasjoner for å samle inn, sette sammen og analysere data på menneskerettighetsbrudd, skriver Håvard M. Nygård.

Dette problemet stikker dypt. FN ble stiftet for å forhindre krig i verden. Sånn sett hadde du kanskje trodd at FNs egne databaser ville inneholde data på nettopp hvor mye krig det var i verden. Sånn at du kunne sett om det ble flere eller færre kriger i verden. Eller data på hvor mange som blir drept i krig. Verdens helseorganisasjonen har enorme databaser som brukes for å estimere sykdomsbyrden i verden, men noe tilsvarende for menneskerettigheter finnes altså ikke.

Grunnen til alt dette er ganske enkel og åpenbar. Veldig mye av det disse organisasjonene samler inn data om, er uhyre viktig og ofte enormt komplisert å samle inn informasjon om. Men det er ikke politisk sensitivt. Menneskerettigheter, i kontrast, er nettopp politisk sensitivt. Nettopp det er mye av grunnen til at data av den typen HRDAG lager, ikke blir samlet inn og offentliggjort på samme måte som data om økonomisk utvikling.

Dette er synd. Fakta, data og ikke minst ting du presist kan tallfeste, kan brukes effektivt til å mobilisere og til å skape politisk momentum og handlingskraft. Når Verdens helseorganisasjon kan slå i bordet med at over 400.000 mennesker dør av malaria hvert år, gir dette oppmerksomhet i verdenspressen. Og når samme organisasjon kan gå et steg videre og vise til at mange færre ville dødd av malaria dersom vi gjorde dette eller dette, så kan denne oppmerksomheten føre til handlekraft.

FNs menneskerettighetssystem har aldri kunne slå i bordet med liknende fakta. Før jeg begynte i min nåværende jobb i Norad, forsket jeg i ti år på undertrykkelse og menneskerettighetsbrudd. Veldig mye av arbeidet mitt handlet om hvordan vi kan måle og estimere sånne ting for å finne ut mer om dem. Jeg har ingen anelse om hvor mange mennesker som i sum er utsatt for, eller dør som en følge av, menneskerettighetsbrudd hvert år. Ingen vet det. Men at det er mange, kan vi være ganske så sikre på.

Meghan Price og Patrick Ball fra Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) tildeles Raftoprisen for sine dokumentasjon av alvorlige brudd på menneskerettigheter.

Heldigvis har ikke denne internasjonale handlingslammelsen hindret andre i å søke data og informasjon. Fredsforskningen har for eksempel helt siden Lewis Fry Richardsons arbeider på 1950-tallet prøvd å finne ut hvor mange kriger det er i verden, og hvor mange som dør i disse krigene. Derfor har vi visst at antall drepte i kriger følger en potenslovfordeling, og at tiden mellom kriger minner om en Poisson-prosess (uten hukommelse).

Dette høres kanskje ut som innsikt for meget spesielt interesserte, men det siste innebærer at vi ganske enkelt ikke vet når neste krig kommer, og det første betyr at den neste krigen vi opplever, kan ende opp med å bli mye større enn noen krig vi har sett tidligere. Hvis ikke de enkle faktaene mobiliserer til å nettopp støtte opp rundt det multilaterale systemet og til en regelstyrt verdensorden, så vet ikke jeg hva som skal gjøre det.

På samme måte vet vi på grunn av arbeidet som HRDAG og andre viktige organisasjoner som «the Political Terror Scale» har gjort, at menneskerettighetssituasjonen i verden har blitt bedre.

Inntil nylig. Mye tyder på at mange regimer har brukt koronapandemien som en unnskyldning for å undertrykke og forfølge, under dekke av å skulle trygge liv og helse. Vi vet og, igjen på grunn av organisasjoner som HRDAG, at en av de få lovmessighetene samfunnsvitenskapen kan skimte med er den såkalte «loven om voldelig reaksjon». En lang rekke studier har etablert at regimer som føler seg truet, tyr til vold og menneskerettighetsbrudd. Denne «loven» gjelder, nedslående nok, óg for demokratiske land.

Redningen, viser samme forskning, er et velorganisert og aktivt sivilsamfunn som kan stå opp mot repressive regimer. Så der er på mange måter ringen sluttet. Vi er avhengige av sivilsamfunnsorganisasjoner for å samle inn, sette sammen og analysere data på menneskerettighetsbrudd. Ingen andre har hatt motet til å ta denne oppgaven. Og vi er avhengige av det samme sivilsamfunnet for å stå imot undertrykkende regimer. For hvem andre skulle gjort det?