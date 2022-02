Bergen sentrum er for alle – også de rusavhengige

Vi er klare til å flytte våre tilbud til andre lokaler i sentrum dersom kommunen bistår med lokaler.

Problemene i Vågsbunnen og rundt Korskirken forsvinner ikke bare ved at hjelpetilbudene flytter fra området, mener innsenderen.

Arne Liljedahl Lynngård Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Bergen

1. februar gikk sosialbyråd Ruth Grung ut i BT og sa at det haster å få på plass et mottaks- og oppfølgingssenter i sentrum. I Kirkens Bymisjon er vi svært glade for å lese dette.

Videre leser vi at byråden vil rydde opp i Vågsbunnen og ber frivillige og ideelle organisasjoner om å flytte fra området. Logikken i denne oppfordringen er at konsentrasjonen av hjelpetilbud i Vågsbunnen er for høy, og at dette gjør at rusavhengige trekker til området.

Kirkens Bymisjon forstår og anerkjenner at det er en belastning for beboere og næringsliv at Vågsbunnen er en åpen russcene. Vi tror imidlertid ikke at ansamlinger av rusavhengige og ulovlig omsetning av narkotika i Vågsbunnen forsvinner bare ved at hjelpetiltakene flytter fra området. Norske og internasjonale studier viser at om myndighetene stenger en åpen russcene og jager bort personene som oppholder seg der, vil miljøet etablere seg på nytt andre steder.

I Bergen erfarte vi dette da Nygårdsparken ble stengt for rehabilitering i 2014. Vi vil advare mot å lage forbudssoner i sentrum hvor rusavhengige ikke får lov til å oppholde seg.

Et av hjelpetilbudene for rusavhengige i Vågsbunnen er Hallvardstuen, som Kirkens Bymisjon har driftet i 18 år, 16 av disse årene med en kommunal driftsavtale. De som kommer til Hallvardstuen, er i hovedsak voksne menn med langvarig rusavhengighet, og mange har psykiske utfordringer knyttet til traumatiske livserfaringer.

Gjestene kommer til oss når de blir hjemløse, når de behøver sosial omgang og et aktivitetstilbud, når de opplever uro og angst, og når de er sinte på saksbehandleren sin. Dette gir oss en unik mulighet til å gi omsorg, hjelpe og være bindeledd mellom det offentlige hjelpeapparatet og noen av de mest sårbare i byen vår.

Ruth Grung, byråd for sosial, arbeid og bolig (Ap), mener det haster med å få på plass et MO-senter (mottak- og oppfølgingssenter for rusavhengige) i sentrum.

Vi har lenge søkt etter egnede lokaler for Hallvardstuen et annet sted i sentrum, men dessverre uten resultat. Det sosiale stigmaet mot brukergruppen vår gjør at huseiere verken vil leie eller selge lokaler som skal brukes som aktivitetshus for rusbrukere. Vi må derfor sette vår lit til at Bergen kommune med Ruth Grung i spissen klarer å få hånd om et egnet hus i sentrum til et MO-senter.

For å motvirke utvikling av åpne russcener mener Kirkens Bymisjon at det må brukes mer midler til forebygging, rusbehandling og rehabilitering. Spesielt viktig er det å fange opp unge voksne med rusrelaterte utfordringer.

Vi mener at målet om økt fysisk, psykisk og sosial helse kan oppnås gjennom sosialt fellesskap, aktiviteter, arbeidstrening, utdanning eller frivillig arbeid. Kirkens Bymisjon har tilbud og metodikk som virker for å oppnå målet, men vi er avhengige av at kommunen bidrar med finansiell støtte.

Det er i dag en økende politisk erkjennelse av at man kan oppnå bedre effekt ved å bruke helse- og sosialfaglig metodikk enn straffetrussel for å forebygge og begrense narkotikabruk. Derfor haster det å få på plass et MO-senter i sentrum. Dette nye tilbudet bør utvikles i en samskapningsprosess mellom kommune, ideelle organisasjoner og brukerorganisasjoner. Kirkens Bymisjon er klar!