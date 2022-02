Steriliser menn!

Kvinner har proppet seg full av hormoner for lenge. Det er på tide å overrekke stafettpinnen til mennene.

Fay Arentz-Hansen foreslår at menn legger seg på operasjonsbenken. Kvinner har lidd lenge nok.

Fay Arentz-Hansen Student

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Om litt under et år må jeg strippe ned og spre bena – mens en mann stikker en stang opp i tissen min – og dra en liten spiral ut fra livmorhalsen min før han stapper en ny spiral opp samme sted. Foregående på et kaldt trist legekontor.

En ukomfortabel og smertefull opplevelse som jeg og mange andre kvinner må gå gjennom, blant annet fordi mange ikke liker å bruke kondom fordi det «ikke føles digg». Bu hu.

Heldigvis er det ikke så farlig. Hva er det verste som kan skje hvis man ikke bruker kondom? Blir en kvinne gravid, kan hun jo bare ta abort. Hvis vi kvinner ikke vil bli gravide, kan vi jo bare ta en liten pille hver dag, sette inn en spiral eller en stang i armen eller noe sånt.

Mange menn liker ikke å bruke kondom, og noen vet ikke hvordan de brukes, skriver innsenderen.

Bivirkningene vi kvinner får av disse prevensjonsmidlene, er for mange til å liste opp her, men de vanligste ifølge NHI er vektøkning, risiko for blodpropp, nedsatt sexlyst, hodepine og depresjon.

Til tross for dette er nærmest unormalt å møte på en seksuelt aktiv kvinne som ikke er på prevensjon. Samtidig skal man ikke gå langt før man møter en seksuelt aktiv mann som så vidt vet hvordan man bruker et kondom. For du vet, hoppe av i svingen-metoden funker veldig bra.

Kvinner er sjokkerende nok dem som sitter med ansvaret for at graviditeter skal være planlagte. Samtidig er det begrenset hvor mange ganger en kvinne kan bli gravid. En kvinne har et visst antall egg, og når hun først er gravid, kan hun ikke bli det igjen før etter at barnet er født.

For menn derimot, for å sitere The Notorious Big: Sky’s the limit: Bare se på Ziona, som i 2011 hadde 94 barn ved hjelp av sine 39 koner. Når en mann kan få 94 planlagte barn, virker det helt absurd at det er kvinner som skal ta prevensjon.

P-piller for menn er blitt utviklet, men de hadde rett og slett for store bivirkninger til at de ble godkjent. Bivirkningene var blant annet redusert sexlyst og depresjon. Høres kjent ut. En mannlig prevensjon må nærmest være bivirkningsfri for at den skal bli godkjent.

Sterilisering er da et supert alternativ. Det gjør bare litt vondt. Men litt smerte det klarer da menn. Skal ikke dere være store, tøffe, sterke og ikke føle på smerte? Og så lenge den blir reversert innen fem år, er det liten fare for nedsatt fruktbarhet.

Problemet, bortsett fra smerten til den o hellige penis, er at det er dyrt. Der kvinner har fått gode statlige ordninger til å pumpe hormoner inn i kroppen, har ikke våre menn blitt overøst med den samme luksusen. En sterilisering kan koste litt over 1200 kroner, mens en resertifisering, oppheving av en sterilisering, kan koste deg rundt 30.000. Heldigvis er det alltids mulig å fryse ned sæd.

Så i frykt for å bli kalt feminazi, foreslår jeg statlig subsidiert mannlig sterilisering.

Kjære regjering, steriliser menn i seksuelt aktiv alder og frys ned sæden deres. Som et resultat kan jeg love dere glade og sunne kvinner og en nedgang i uønskede graviditeter.

Og kanskje kan jeg slippe å spre bena mine en tredje gang på et halvslitt legekontor og vagge ut med ilende smerte i underlivet.

BT presiserer: Denne teksten er ikke 100 prosent alvorlig ment. Skribenten bruker ironi som virkemiddel for å rette søkelyset mot kvinnehelse og prevensjon. Teksten ble først publisert i studentavisen Studvest.