Jeg er ikke lenger vaksineskeptiker

Korona er en forbannelse.

Etter å ha blitt koronasyk oppfordrer Terje Johan Helgheim alle til å vaksinere seg.

Terje Johan Helgheim Sunnfjord

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg har vært gjennom en utrolig tøff periode i livet, og jeg er utrolig glad for å komme ut av det med tilsynelatende få ettervirkninger.

Jeg har vært en skeptiker til koronavaksine. Jeg har vært avventende for å se hva som skjer over tid, og jeg har også hatt den oppfatning at man ikke blir så syk som man vil ha det til.

17. november ble jeg smittet i et privat selskap i Førde. Først en uke senere kom symptomene. Symptomene var først som ved vanlig influensa, men ble tøffere etter hvert og slo meg til slutt helt ut. Jeg måtte be om innleggelse, og det tror jeg var i «grevens» tid. Aldri i mitt lange liv har jeg hatt noe verre.

Les også Virusforsker: – Ikke mist motet. Vi er ikke tilbake der vi var i mars 2020.

En av de mest motiverende og reflekterende setninger som har fått meg til å se litt åpnere på vaksinespørsmålet, var da min eldste datter sa til meg: «Pappa, om den vaksinen du er så skeptisk til inneholder livsfarlige ingredienser og konsekvenser. Vil du da helst overleve alle dine barn som har tatt den, ved å la være å ta den selv?»

Vi vet at vi ikke kan isolere oss fra omverdenen. Det vi gjør eller ikke gjør, har innvirkning på dem vi omgir oss med. Våre valg angående vaksine har altså ringvirkninger langt utover de nærmeste. Jeg tror vi derfor må tenke mindre egoistisk og se hva som gagner barn, familie og kollegaer.

Jeg er så heldig at jeg har familie og venner som bryr seg, og som har fulgt meg tett. Tusen takk for all omsorg og hilsninger. Takk også for alle dere som har bedt for meg. Det har båret meg gjennom denne vanskelige perioden. Jeg setter stor pris på dere alle.

Jeg anser meg selv nå som frisk, siden jeg er feber- og smittefri. Men jeg har et stykke vei for å komme i form igjen.

Og til dere som lurer: Jeg er ikke lenger vaksineskeptiker, så langt jeg ser og forstår i dag, og oppfordrer alle som ikke er vaksinert til å få ordnet det snarest.