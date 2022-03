Frps krokodilletårer

Fører man en politikk som stenger grensene for mennesker på flukt, så bør man stå i det – ikke bortforklare.

«Å ta imot flyktninger er jo en solidaritetshandling. Frp beskriver det som et økonomisk anliggende», skriver Ap-politikerne Amina Amin og Reidar Staalesen.

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen

Amina Amin Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen

Frp er indignerte og frustrerte over at en av oss (Reidar Staalesen) i et innlegg i BT refererte og påpekte Frps politikk. Ingenting var overraskende med politikken deres. Men vi er overrasket over reaksjonen fra leder i Bergen Frp og deres bystyrerepresentant.

De fremmet forslag om å ikke bosette en eneste flyktning i kommunen vår. Dette til tross for at det er mennesker på flukt fra de fleste kontinenter på kloden vår. De fleste basert på krigshandlinger.

Forslaget fikk kun stemmen til Frp. Da resten av bystyret ønsker å hjelpe mennesker på flukt, ved å bosette dem i byen vår.

De unnskylder politikken sin med at de ikke kunne vite at få timer etter bystyremøtet startet Russland invasjonen av Ukraina.

Rett skal være rett. Invasjonen var ikke startet. Men de må være de eneste med tilgang på aviser og andre medier som ikke hadde fått med seg at det pågikk en eskalerende konflikt i Europa. At de fremmet forslaget om å ikke bosette noen flyktninger i Bergen til tross for dette, skjønner vi er leit i ettertid.

Amina ble provosert av Monstad sin innlegg, noe som førte til at hun på somalisk begynte å synge. Det ble sang med «passion», som var ment til folks hjerter og ikke folks ører: «Verden er meg og deg, i dag er det du som har det bra, og det er jeg som står på mine knær for å be deg om din hjelp, men en annen gang er det du som trenger hjelp».

Å ta imot flyktninger er jo en solidaritetshandling. Frp beskriver det som et økonomisk anliggende. I tillegg snakker de om å integrere dem man har. Det er jo ikke som om integreringen blir lettere eller vanskeligere basert på hvor mange vi tar – flyktningene har helt forskjellige forutsetninger og forskjellige utfordringer. Det mest avgjørende blir heller hvor inkluderende samfunn vi klarer å lage.

Fører man en politikk som stenger grensene for mennesker på flukt, så bør man stå i det og stå opp for det – ikke bortforklare det med at vi fra Arbeiderpartiet driver urent spill. Vi har kun lagt frem politikken Bergen Frp fører for flyktninger generelt.