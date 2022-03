Spiller det en rolle om du heter Arne eller Anne?

Vi har noen enkle, men utfordrende råd til bedrifter som ønsker å øke kvinneandelen i ledelsen.

Tre av fire NHO-bedrifter melder om skjev kjønnsbalanse i søkermassen. Å avmystifisere lederrollen kan bedre balansen, mener innsenderne.

Katrine Trovik Styreleder, Bergen Næringsråd

Marit Warncke Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Aina Berg Styreleder, NHO Vestlandet

Helene Frihammer Regiondirektør NHO Vestlandet

I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem. Den harde realiteten er at 70 prosent av bedriftene i Vestland trenger mer mangfold for å sikre kompetanse og innovasjon.

I en fersk spørreundersøkelse svarer tre av fire NHO-medlemmer at de opplever skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet.

For næringslivet er det naturligvis en fordel å kunne rekruttere fra hele befolkningen når de skal få de beste hodene og hendene. Vi er opptatt av at alle som kan jobbe, skal inkluderes i arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte, og ikke minst for samfunnet og næringslivet som trenger alle gode hoder og hender.

Likestilling er ikke bare rettferdig, men lønnsomt for samfunnet og bedriftene. Når tre av fire sier skjev kjønnsbalanse er et problem når de skal ansette, betyr det rett og slett at folk altså ikke vil jobbe der det nesten bare er menn (eller kvinner). Det gjelder særlig blant de største bedriftene.

Kvinners inntog i arbeidslivet fra 1970-tallet og til i dag har gitt Norge store samfunnsøkonomiske gevinster. Likestilling er et av svarene på hvordan vi skal møte vekstutfordringene vi står overfor. Et mer likestilt arbeidsliv vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og lette finansieringen av fremtidens velferd.

Erna Solberg er en av flere som støtter Arne-aksjonen for å synliggjøre kjønnsulikhet i toppstillinger.

Spiller det noen rolle om du rekrutterer en mann eller en kvinne?

Svaret er rungende JA!

For lederne i næringslivet er fortsatt en manneverden. Selv om andelen er økende, er det bare 26 prosent kvinner i lederstillinger i våre medlemsbedrifter. Dagens forskjeller i arbeidstilknytning mellom kjønnene henger i stor grad sammen med det som kalles det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, altså at kvinner og menn velger ulike utdanninger, karriereveier og stillinger.

Flest kvinner jobber i offentlig sektor, menn i privat sektor. Lønnsgapet som eksisterer mellom kvinner og menn, henger også i stor grad sammen med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Likere utdannings- og karrieremuligheter vil isolert bidra til at forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet minsker.

Kjønnsdelte yrkesvalg oppstår ikke plutselig, de er resultat av holdninger, stereotypier, muligheter og valg allerede fra tidlig i oppveksten. Derfor er det viktig å rette inn tiltak for å utjevne det kjønnsdelte arbeidsmarkedet så tidlig som mulig i opplæringsløpet, for eksempel gjennom økt fokus på praktiske og estetiske fag i grunnskolen, legge bedre til rette for tiltak som øker elevenes interesse for realfag og ikke minst gjennom en styrking av karriereveiledningen i skolen.

For å sikre og fremme likestilling i arbeidslivet må vi alle – uansett kjønn – ha en tydelig stemme i familiepolitikken. Derfor bør forslaget om todeling av foreldrepermisjon, foreslått av Barnefamilieutvalgets (NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene) vurderes nærmere.

Våre råd til bedrifter som ønsker å øke kvinneandelen i ledelsen, er enkle – men utfordrende å leve etter. Vi oppfordrer deg til å prøve hardt på å:

Sette et mål for kvinneandelen. Avmystifisere lederrollen og sørge for møteplasser. Finne talentene tidlig, og tenke langsiktig. Aktivt be kvinner om å søke. Gi kvinner ledererfaring. Måle effekten av arbeidet og starte på nytt.