Jeg aner ikke hva jeg skal stemme

Hva med et partiprogram vi forstår, som vi tar oss tid til å lese og som i korte trekk viser oss at dere forstår vår vanlige hverdag?

«Jeg ser ukentlig hva slags samfunn vi er i ferd med å skape, og det er ikke et samfunn vi bør være stolt av», skriver Monika Schelander.

Monika Schelander Stifter av KIL Fond Bergen omegn

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg fikk en sms fra Digipost tirsdag 3. august. Det pleier jeg å få når det er nytt brev i den digitale postkassen. Overskriften som møtte meg i innboksen, var «Valgdirektoratet Valgkort 2021». Jeg har fått valgkortet mitt, slik at jeg kan bruke stemmeretten min under stortingsvalget, som kun er noen uker unna.

Jeg kjente på at jeg igjen ikke vet hva jeg skal stemme. Jeg aner virkelig ikke hvilket parti som ser de utfordringene jeg ser, og som prater om gjennomførbare løsninger. Jeg ser ukentlig hva slags samfunn vi er i ferd med å skape, og det er ikke et samfunn vi bør være stolt av.

Les også Monika Schelander og «Historier om fattigdom» vant prisen for «Årets debattant»

Jeg har lest i mediene den siste tiden at styrtrike nordmenn har sterke meninger om mennesker som dessverre av ulike årsaker ikke er i den «rette statistikken». Jeg har fått med meg at styrtrike nordmenn gir store summer i sponsorstøtte til politikken, en politikk som er med på å øke forskjellene i Norge.

Vi som er i den statistikken dere mener vokser for fort – som dere mener ikke gjør nok for å komme tilbake til jobb eller være i jobb – vi har en tøff nok hverdag som det er, om ikke vi skal kjempe mot medieoppslag som gjør at vi føler oss uglesett på gaten av andre mennesker. Mennesker som ikke kjenner vår historie, som «bare vet» at vi av ulike årsaker ikke har kapasitet eller helse til å være i jobb.

Når dere uttaler dere, så vet jeg at dere gjør det på generelt grunnlag. Men husk på at ord sårer, følelser settes i gang, og på ny er det et slag under beltestedet. Stedet som gang på gang er truffet av offentlige etater, kommentarer/blikk og den vonde følelsen av å ikke strekke til.

«Jeg prøvde å sette meg ned og lese partiprogrammene, men ga fort opp», skriver Monika Schelander.

Ja, det er nok noen som ikke gjør ting rett, som burde vært i jobb og som absolutt burde gjort ting på en annen måte. Men husk: Den prosentandelen er mye mindre enn den prosentandelen som virkelig skulle ønske at deres livssituasjon var annerledes.

Jeg kan love at mange skulle ønske at de hadde helse til å fungere i hverdagen med sin familie og sine barn, skulle ønske at de hadde helse til å gjennomføre noen få timer eller kun noen dager i jobb. Jeg kan love dere alle sammen: Hadde liv kunne velges, så hadde mange valgt annerledes.

For to år siden, til kommunevalget, møtte jeg Høyre-politiker Torbjørn Røe Isaksen i Korskirken til debatt. Ikke noe er endret siden den gang, tvert imot. Ting er bare blitt verre. Jeg vet ikke hvor mange ganger det skal bevises eller fortelles.

Ja, vi bor i et av verdens rikeste land, men det finnes fattige mennesker her. I land som Etiopia, Afghanistan eller Ukraina hadde de kanskje vært bedre stilt. Men de bor ikke der. De bor i Norge. Vi har et samfunn som er preget av status, fasade og suksess. Dette skaper et samfunn der vi ikke tør å si «jeg har ikke råd», «denne måneden strekker ikke pengene til» eller å bare si høyt «jeg har økonomiske utfordringer».

Hvorfor er dette temaet så skambelagt?

Les også Partiene uenige om barnetrygden: Barnefattigdommen har økt med 50 prosent

Jeg prøvde å sette meg ned og lese partiprogrammene, men ga fort opp. Det er side opp og side ned med en hel masse informasjon den vanlige mann og kvinne i gaten ikke tar seg tid til å lese. Hva med et partiprogram vi forstår, som vi tar oss tid til å lese og som i korte trekk viser oss at dere forstår vår vanlige hverdag?

Som jeg sa til Torbjørn Røe Isaksen for to år siden: Jeg har ingen relasjoner til den hverdagen dere prater om. Jeg klarer ikke å trekke noen assosiasjoner til deres sammenlikninger.

Jeg aner ikke hva jeg skal stemme. Igjen. Ikke noe har endret seg!