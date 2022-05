Han ble forbauset over komplimentet

Roser du folk du ikke kjenner?

Vilde Eline Torheim ble overrasket over at komplimentet hun ga, ble møtt med forbauselse.

Vilde Eline Torheim Sandviken, Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stedet er Sats Sandviken, i en travel hverdag. Jeg er akkurat ferdig med en tyngre beinøvelse og beveger meg videre mot neste post på programmet. Idet jeg streifer over gulvet, er det noe som fanger oppmerksomheten min. Det er en middelaldrende mann i shorts og crossfit-T-skjorte.

Han skiller seg markant ut fra de andre, trøtte og uinteresserte medlemmene på treningssenteret. Han har en iver og lyst som lyser opp rommet.

Han har slengt et belte rundt midjen og lagt på vekter som bikker et tosifret tall. Han beveger seg hurtig, vertikalt opp og ned fra jernstangen som han holder et stødig grep om. I treningslitteraturen heter det hangups, også kalt kroppshevinger på norsk.

Mannen la på flere vekter og fortsatte nærmest i det uendelige, skriver innsenderen, som glante full av beundring.

Det første som slo meg, var at det var svært imponerende hvor mange slike hevinger han klarte på kort tid. Det andre at han ikke hadde tenkt til å forlate denne stangen med det første. Jeg ble stående og observere denne mannen mens jeg gjorde klart til neste øvelse.

Han fortsatte i det uendelige. Nå som jeg hadde stått og glant, full av beundring, og kanskje med et hint av misunnelse, så jeg meg nødt til å kommentere hvilken fantastisk prestasjon dette var.

Jeg bevegde meg bort til mannen og prøvde å fange oppmerksomheten hans. Idet han snudde seg, forklarte jeg at han var til stor inspirasjon. Han ble lettere forbauset og begynte å se seg rundt i rommet. Det virket ikke som om han skjønte at det nettopp var ham jeg adresserte komplimentet til. Da han omsider gjorde det, ble han svært glad og takket meg.

Mot slutten av treningsøkten kom den samme mannen gående mot meg. Han forklarte at det ikke er ofte han mottar kompliment, og at han satte stor pris på det. Han oppfordret meg til å fortsette med det, hvilket gjorde meg betenkt. Jeg forstår at det er ytterst sjelden vi får kompliment fra noen vi ikke kjenner. Men burde ikke dette strengt være vanligere?

Gir vi nordmenn hverandre så sjelden komplimenter at vi blir overrasket når vi først får et? Når var egentlig sist gang du ga et kompliment til en du ikke kjenner?