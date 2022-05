Uansvarlig å avskrive kjernekraft

Veksten fra sol- og vindkraft går for sakte til å klare klimaomstillingen.

Kjernekraft er fornybart, og dette har man visst lenge, mener innsenderen. På bildet: Cattenom kjernekraftverk i Frankrike.

Jan Emblemsvåg Professor, NTNU

Professor i kjernefysikk Dieter Röhrich uttrykker stor skepsis til kjernekraft basert på tre argumenter. Han påstår at innen 30 år er de økonomiske drivverdige ressursene for uran uttømt. Kilden han oppgir skriver dog at «Exploitation of the entire conventional resource base would increase this to well over 250 years». Dette er ut ifra dagens reaktorteknologi og uten å ta høyde for uranet i havet.

Japan, USA og Kina utvikler nå teknologi for å utvinne uran fra havet til konkurransedyktige kostnader. Med fjerdegenerasjons reaktorteknologi vil jorden ha nok uran og thorium til å drive verden i over fire milliarder år. Derfor er kjernekraft fornybart, og dette har man visst lenge.

Röhrich påstand om at thorium ikke kan erstatte uran er både riktig og feil. I en thorium-basert saltsmeltereaktor brukes uran 235 for å sette i gang prosessen. Det er billigst og enklest. Saltsmelterektorer har blitt kjørt på uran, thorium og uran, og simuleringer for radioaktivt avfall har blitt gjennomført.

Jan Emblemsvåg, professor ved NTNU.

I Task Force rapporten TID-8505 i 1962 skrev man at «The Molten Salt Reactor has the highest probability of achieving technical feasibility». Teller og Moir analyserte andeler thorium og uran som trengs.

I fjor startet Kina en thorium-basert saltsmeltetestreaktor på to megawatt. Verdens fremste reaktordesigner gjennom tidene – Alvin Radkowsky, sjefforsker for U.S. Naval Propulsion Program 1948–1972, var også en stor tilhenger av thorium-baserte saltsmeltereaktorer. Det er reaktordesignet som betyr mest.

På 20 år har andelen sol- og vindkraft ift. totalenergien steget med kun fire prosentpoeng (fra nær null). I dette tempoet vil 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp ta over 200 år.

En enkel analyse viser at dersom de 580 største containerskipene i verden skal gå på grønn ammoniakk, trengs halve Europas samlede elektrisitetsproduksjon bare til å lage drivstoffet!

Å avskrive kjernekraft uten en skikkelig debatt er direkte uansvarlig.