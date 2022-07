Misforståelse om søknadsplikt

Den siste ukens oppslag omkring kunst i offentlig rom viser at det er viktig med en debatt om emnet.

Bodil Friele er leder av rådet for kunst i det offentlige rom (Kior) i Bergen kommune. Rådet har vært negative til monumentet «Krigsseileren» av kunstner Vidar Bratlund-Mæland.

Bodil Friele På vegne av Rådet for kunst i offentlige rom (Kior)

På vegne av Rådet for kunst i det offentlige rom (Kior) håper jeg at det gjennom alle innleggene i mediene om «Krigsseileren» er en forståelse for at rådet er et rådgivende organ for Bergen kommune. Vårt eneste anliggende er å vurdere de verkene som kommer på vårt bord, rett og slett som en sikring om at vårt byrom blir utsmykket med høy kvalitet.

Det er bare så synd at ved denne saken blir en navngitt kunstner så ekstremt eksponert i mediebildet. Dette hadde vært unngått om retningslinjene for kunst i offentlig rom hadde blitt fulgt.

Dette monumentet, som initiativtakerne ønsker plassert i Solheimsviken som en hyllest til krigsseilerne under andre verdenskrig, er stridens kjerne.

Det gis et inntrykk av at skulpturen var tenkt plassert på privat grunn og dermed ikke søknadspliktig. Det er en misforståelse, og jeg gjengir uttalelse fra bymiljøetaten: «Eierforhold på eiendom Solheimsgaten med gård og bruksnummer 158/18. Dette er en privat eiendom som er regulert til torg. Dette er likevel et offentlig areal, og tiltak på eiendommen er søknadspliktig.»

