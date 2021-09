Tre klimatilpasningstiltak som kan spare samfunnet for milliarder

Vi må tilpasse oss klimaendringene som allerede er her.

«Det er vårt felles ansvar å begrense videre klimaendringer, men kanskje like viktig er det å tilpasse seg endringene som allerede er her», skriver innsenderen. Her fra Dreggekaien.

Phan Åge Haugård Leder for senter for klimatilpasning i Cowi

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Se for deg en by hvor arealfortetning i form av boliger, vei og parkeringsplasser gjør at asfalt dominerer bybildet fullstendig, og gatene stadig blir oversvømt. Hvor folk må vasse gjennom gatene på vei til jobb. Eller se for deg kornavlinger som tørker, brønner som står tomme og skogområder som stadig står i brann.

Mange vil kanskje anse dette som skremmebilder, men dette er scenarioer vi har sett i Norge og andre steder i verden de siste årene. Klimaendringene er ikke bare noe abstrakt som skjer på den andre siden av kloden eller spådommer i form av dystre grafer fra FNs klimarapporter. De er her nå.

Så hva kan vi gjøre? Vi kan rope på politikerne for bedre rammebetingelser, men vi har også løsninger tilgjengelige i dag, og de krever både offentlige og private tiltak. La oss ta for oss tre klimatilpasningstiltak som kan spare både liv og enorme summer.

«Klimatilpasningstiltak kan redde liv og være ekstremt lønnsomme», mener Phan Åge Haugård.

1. Lokale overvannstiltak: Vannettet vårt er utdatert, og Rådgivende ingeniørers forening (Rif) har beregnet at det vil koste cirka 250 milliarder kroner å oppgradere dette frem mot 2040. Likevel er det mye som kan gjøres lokalt og rimelig, uten de enorme oppgraderingene av infrastruktur.

Flere, men mindre overvannsprosjekter, som åpning av overvannsbasseng, er blant disse tiltakene. Her kan lønnsomheten være så god som 2120 prosent, altså 21,2 kroner fortjeneste pr. krone brukt. Tiltakene kan også være så enkle som å koble fra et taknedløp ned til et lokalt regnbed eller forsinke vann i et basseng. Det kan også være å legge grønne tak som holder på vannet.

2. Flom- og skredsikring: I NVE sin rapport, «Flom og skred – sikringsbehov for eksisterende bebyggelse», kommer det frem at over 200.000 bygninger i Norge trenger sikring mot flom og skred som vil koste samfunnet 85 milliarder. Overalt i Norge trengs sikringstiltak og overvåking av én eller flere skredtyper, om det så er steinsprang i vest, snøskred i nord eller kvikkleire i øst.

Opprydding etter raset over E16 og jernbanelinjen i Vaksdal i 2015.

Med mer ekstremt vær vil alle skredtyper kunne skje hyppigere og mer uforutsigbart. Klimamodeller viser at flomstørrelsene vil øke, spesielt på blant annet Vestlandet, som en konsekvens av ekstremnedbør. Kompetanse innen kartlegging, sikring og overvåking i form av sensorteknologi for både flom og skred vil bli viktig for å tilpasse seg farlige situasjoner.

3. Skybruddsplaner: En skybruddsplan skal avlede overflatevann når ledningsnettet vårt ikke har mer kapasitet. Man identifiserer flomveier, beregner vanndyp, utbredelse og hastighet innenfor nedbørsfelt og undersøker hvordan man kan avlede vannet mest mulig effektivt.

Skybruddsplaner vil kunne hindre fatale ødeleggelser i ytterste konsekvens, men kan også gjøre at kjellere ikke vil bli oversvømt, og at vi unngår trafikkhindringer grunnet kraftig nedbør. Stavanger kommune og Oslo kommune er blant de som iverksetter eller har iverksatt skybruddsplaner. Bergen kommune bør følge etter.

Vi må bekjempe ytterligere klimaendringer, men like fullt tilpasse oss dagens klima. Klimatilpasning er derfor ikke løsningen på hele problemet, men en verdifull lindrende medisin for det globale uføret vi befinner oss i.