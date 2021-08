Kvinnelige krigshelter, finnes de?

De var i sannhet heltinner, men uten medaljer.

«Blant de mange hyllemeterne med krigslitteratur om og av menn finnes det noen hylledesimeter om og av kvinner», skriver Kari Hop Skiftesvik.

Kari Hop Skiftesvik Tidligere leder av Bergen Kvinnesaksforening

Det har vært en dyp hemmelighet at kvinner tok del i motstandsbevegelsen under andre verdenskrig. Blant de mange hyllemeterne i landets biblioteker med krigslitteratur, om og av menn, finnes det noen hylledesimeter om og av kvinner.

Kvinnebevegelsen har alltid prøvd å synliggjøre kvinner som har gjort en innsats for landet. 50-årsjubileet for frigjøringen i Norge i 1995 ble en gyllen anledning til å vise kvinnenes innsats under krigen.

Det var et lite tilløp til kvinnemarkering på Bergen Offentlige Bibliotek med utstillingen «Kvinner i krig». Utstillingen fikk god oppmerksomhet, selv om det for noen falt tungt for brystet. Kommentaren fra en mann i forbifarten: «Skal de no ta krigen fra oss òg», taler for seg selv.

Samme år arrangerte Bergen Kvinnesaksforening og Kvinnelige Akademikere et stort møte i Bergen rådhus med legenden Ellen Gleditsch som hovedtaler. Møtets ambisjon var også å gi et gløtt inn i en forsømt samtidshistorie og synliggjøre kvinners innsats på Vestlandet under krigen.

For å belyse dette ble Ingeborg Skagenes, Svanhild Stein Solvi, Jorunn Søfteland Lund og Karla Særvold invitert. De hadde alle deltatt i motstandsarbeid på forskjellig vis og delte sine opplevelser med de mange fremmøtte.

Nancy Dortea Landås er en av mange motstandskvinner som fortjener synliggjøring, mener innsenderen. Snart kan hun få sin plass i det bergenske bybildet.

De var i sannhet heltinner, men uten medaljer. De ble trukket frem i lyset der og da for så å bli glemt igjen. Derfor er det så viktig at synliggjøringen blir konkret markert ved å gi en plass eller gate navn etter viktige kvinner i byens historie.

Så all ære til ildsjeler i Gestapomuseets forening, som løfter frem Nancy Landås, som var kurer for motstandsgruppen Saborg. Hun ble arrestert og grovt torturert og senere sendt til fangeleiren på Espeland. Museet ønsker å hedre henne ved å omdøpe Landåstorget til Nancy Landås plass.

Her har politikerne en strålende anledning til å følge opp byrådets ambisjon om å gi flere gater og plasser navn etter viktige kvinner i byens historie og få synliggjort kvinners innsats under andre verdenskrig.

La Nancy Landås få sin rettmessige plass i det bergenske bybildet.