Forby hyttebygging!

Hytter er en avgud i et moderne, kaldt og åndløst forbrukssamfunn.

Hytte er ingen menneskerett, og slettes ikke noe «alle må ha» for å leve lykkelig, skriver innsenderen. På bildet: Hyttefelt ved Myrkdalen Hotel i Voss kommune.

Ola Hammer Langleite Snåsa

Vi har nå mer enn 445.000 hytter og sommerhus i Norge.

Hyttebygging gir arbeid og inntekt til lokalt næringsliv, sies det. I praksis er dette mest i byggefasen. Det blir i liten grad varige arbeidsplasser. Ifølge Nina-forsker Bjørn P. Kalteborn har for eksempel folketallet i hyttekommunen Trysil gått ned, og dette er en av de fattigste kommunene i Norge.

Og husk at hyttene har både inntektssider og kostnadssider: Kommunene skal også gi helsetjenester til hyttefolk som ikke skatter til dem.

Snittstørrelse på hytter har økt fra 62,2 m² til 96,2 m² på 36 år. De nye «hyttene» er mer som bolighus og har innlagt strøm, vann og kloakk.

Hyttene ligger mange steder slik til at de begrenser allmennhetens muligheter for fri ferdsel. I Vinje i Telemark er det 5500 hytter, og kommunen planlegger for 1300 flere, mens lokalbefolkningen protesterer. Det bygges nye «byer» i naturen.

Pressede lokalpolitikere må ikke få fortsette å ødelegge det siste vi har av natur i Norge, mener Ola Hammer Langleite.

Det er også protester andre steder i landet. Meningen med å bo i ei bygd forsvinner. De som før har opplevd friluftsliv i endeløse utmarker, opplever nå å gå i kø på jakt og bærturer.

Fra hele landet hører vi om konflikter mellom hyttefolk og beitenæringen, som flere steder blir presset ut av hyttefolk som ikke tåler sauelort på hyttetrappen.

Beitenæringen har vært en nødvendig del av norsk selvberging i hundrevis av år, men har nok av utfordringer. Selvsagt må beitedyr ha forrang fremfor moderne hytteluksus. Jeg støtter også reindriftssamenes protester mot nye hytter, med dertil menneskelig aktivitet, som også tamreinen skyr, akkurat som dens ville slektninger.

Hytter er ofte svært negativt for dyrelivet, ta villrein i Sør-Norge som eksempel. Hjortedyr har en nedarvet frykt for mennesker. Villrein kan lukte mennesker på kilometers avstand ved gunstig vindretning, og hyttefelt gir menneskelig nærvær i et stort område rundt.

I villreinens leveområde er det totalt 19.057 fritidsbygg pr. 1. januar 2019. Det blir stadig mindre av såkalte inngrepsfrie områder i norsk natur, noe hyttebygging bidrar sterkt til.

Både hyttebygging og infrastruktur rundt, samt bruken av hyttene, gir store og unødvendige utslipp av klimagasser. Ifølge Framtiden i Våre hender er vi i Norge på verdenstoppen når det gjelder materielt forbruk og utslipp av klimagasser, og hyttene bidrar til det.

Hytte er ingen menneskerett, og slettes ikke noe «alle må ha» for å leve lykkelig. Hytter er bare nok en ny avgud i et moderne, kaldt og åndløst forbrukssamfunn.

Økonomisk pressede lokalpolitikere og hytteinteresserte må ikke få fortsette å ødelegge det siste vi har av natur i Norge. Staten må nå totalforby bygging av nye hytter, i hvert fall i pressede områder!

Legg heller til rette for å ta vare på tusenvis av hus som står ubrukt og råtner rundt om i norske bygder, hvorfor ikke heller ta vare på dem og bruke dem til fritidseiendommer? Og samtidig ta vare på norsk natur til glede for alle!