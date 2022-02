Putin, ein diktator? Lenge trudde eg ikkje det.

Demokratiet i Russland døydde gradvis. Men Putin var trass alt ingen Lukasjenko, ingen diktator?

Innsendaren såg Putins tale og meiner det var ein «lang tirade, full av aggresjon, hat, intens og skremmande i uttrykket. Dette er ikkje ein nøktern, rasjonell aktør».

Øystein Hellesøe Brekke Historikar

Så lenge eg kan hugsa, har eg vore ein «news junkie». Eg har alltid vore interessert i kva som skjer i verda, og litt ekstra i Russland og den gamle austblokka. På universitetet har eg studert russisk språk og historie og tatt mastergrad i internasjonal politikk. Ein gong i tida, for rundt 20 år sidan no, laga eg faktisk ein ph.d.-stipendiatsøknad på Russland sitt forhold til Ukraina, som det ikkje vart noko meir av.

Då eg studerte russisk politikk, var Vladimir Putin endå ny i jobben. Det var klart at han ikkje var særleg liberal, men det var forståeleg at russarane ville ha nokon som kunne ordna opp etter kaoset i Jeltsin-åra. Professoren min sa at Putin nok ikkje var liberal, men likevel meir liberal enn fleirtalet av folket i Russland.

Noko av det første Putin gjorde, var den andre Tsjetsjenia-krigen i 1999, der han gjenerobra Tsjetsjenia. Det var brutalt, men det stod fram som at Tsjetsjenia var eit reelt problem for Russland, med lovløyse og angrep over grensa til russiske område – det var ein situasjon som ikkje kunne halda fram. Putins Russland stod fram framleis som eit demokrati.

I 2004 var eg på to månaders studieopphald i St. Petersburg. Mens eg var der, vart det kunngjort at det ikkje lenger var lov å demonstrera i nærleiken av offentlege bygningar og i sentrale delar av store byar. Eg las dette i avisa 1. april, og trudde først det var ein aprilspøk. Det var det ikkje. Demokratiet i Russland døydde gradvis. Men Putin var trass alt ingen Lukasjenko, ingen diktator. Berre ein autoritær leiar.

I 2008 invaderte Russland Georgia. Det var sjokkerande og brutalt. Men russisk propaganda gjorde ein god jobb i forkant. Dei gjorde det lett å tru på at det faktisk var Georgia som hadde framprovosert krigen. Sjølv om eg synest den russiske reaksjonen var forkasteleg, kjøpte eg versjonen deira av korleis det heile hadde starta. I etterkant gjer eg ikkje lenger det.

Putin endra grunnlova og gjorde det mogeleg for seg sjølv å bli sitjande som president så lenge han ville. Han vann presidentvala med opp til 99 prosent av stemmene i enkelte delar av landet. Det var klart at han aldri kom til å tapa noko val.

Så, i 2014, invaderte han Krimhalvøya og, i skjul, dei austlege delane av Ukraina, fordi han frykta å mista landet som underdanig alliert. Det gjekk ikkje lenger an å tvila på kva Putin eigentleg er. I åra sidan då har han halde i gang ein krig på lågbluss, som har kravd over titusen menneskeliv, med dagleg skyting langs frontlinja i Aust-Ukraina.

Men likevel han ville då aldri gå til open, full invasjon av eit naboland?

No har han altså gjort det. Eg såg talen hans her om dagen direkte – nesten ein time lang tirade, full av aggresjon, hat, intens og skremmande i uttrykket. Dette er ikkje ein nøktern, rasjonell aktør. Han hatar verkeleg tanken på at dei tidlegare sovjetrepublikkane skal vera sjølvstendige land.

For oss som er så heldige at me ikkje vart invadert natt til torsdag, er Den kalde krigen tilbake for fullt, og han kjem til å vara så lenge Putin lever, om ikkje lenger. Draumen om Russland som eit normalt naboland er over for denne gong. Ingen av Russland sine naboland kan føla seg trygge.

Forskjellen frå den førre kalde krigen er at USA denne gongen ikkje er ein langsiktig påliteleg alliert. Etter 2024 er det kanskje 50–50 sjanse for at presidenten der er trumpist, om ikkje Trump sjølv. Og er Putin sin bestevenn. Europa må kunne passa på seg sjølv, og Europa må stå saman.

PS: Eg reknar framleis meg sjølv som russofil. Det er eit fantastisk land, og sjølv om det hadde vore slik at 95 prosent av alle russarar var kjipe, ville det framleis vera fleire kule russarar enn det finst nordmenn.

