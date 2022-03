Ringveg øst vil ødelegge Hop, Paradis og Fjøsanger

Vegvesenet låser oss til den dårligste løsningen for byen vår.

Fredrik Barth er kritisk til både prosessen og løsningen som Statens vegvesen foreslår for Ringveg øst fra Arna til Fjøsanger.

Fredrik Barth Daglig leder i Vill arkitektur og nabo til planlagt Ringveg øst-trasé på Fjøsanger

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvordan Ringveg øst skal bygges, har vært hyppig debattert den siste måneden. Men faktum er at viktige valg allerede har skjedd – på et stadium hvor Statens vegvesen omtaler arbeidet som «en overordnet og uformell vurdering», uten krav til full konsekvensutredning.

Ved å sette som premiss i sin utredning fra 2016 å dimensjonere veien for 80–100 km/t, satt man i realiteten igjen med ett alternativ, som vil medføre syv felt mellom Hop og Paradis.

Gigantveien vil gå rett forbi kongens slott på Gamlehaugen og avskjære store boligområder og strategiske byutviklingsområder fra de viktigste rekreasjonsområdene i søndre bydel. Nye rundkjøringer, tunnelpåslag og avkjøringsramper skal rive hus, passere skoleveier og vil redusere bokvalitet for hundrevis av beboere. Hadde man vært villig til å vurdere lavere fartsgrense inn mot eventuelle kryss, ville alternativene vært langt flere.

Les også Her vil Vegvesenet ha firefeltsvei med fartsgrense på 100 km/t

Totalt vil Ringvegen koste opp mot 26 milliarder og føre til store økte CO 2- utslipp. Veien skal finansieres ved bompenger, og for å få den til å fungere ønsker Vegvesenet å øke bompenger og redusere fremkommelighet på dagens veinett.

I et byutviklingsperspektiv er heller ikke veien god. Den avskjærer viktige strategiske byutviklingsområder som Paradis, Fjøsanger og Hop fra områdets flotteste grøntareal – Gamlehaugen ved Nordåsvatnet.

Videre lager ringen et skille mellom indre og ytre by, og legger denne grensen på Fjøsanger. Det er korttenkt, og lite ambisiøst. Paradis, Hop og Nesttun frontes allerede som del av det viktige bybåndet i Bergen. En ringvei må gå på utsiden av byen vår.

Vegvesenet har også vurdert andre veiløsninger, som har bedre måloppnåelse på alle ovenstående punkt. Men fordi Vegvesenet i sine vurderinger satte krav om fartsgrense med tilhørende kryssløsninger, antall kjørefelt og ramper, og fordi man skal tilgjengeliggjøre Arnadalen for mer trafikk og en mulig godsterminal, besluttet de at Arna-Fjøsanger er eneste riktige svar.

Vegvesenet er ikke interessert i å diskutere dette, og ved merknader til egne planer har de avfeid alle kommentarer fra «befolkningen» og bedt dem vente til senere.

Da frykter jeg det er for sent, og det er et demokratisk problem at Statens vegvesen ikke ville ta innspill fra innbyggerne og politikere i konseptutvalgsfasen – det er da de viktige beslutningene som vil prege byen vår tas.