Krigsforbrytere fra Syria kan dømmes i vestlige domstoler. Det gir et ørlite håp for tusenvis av syriske ofre.

Hovedorganet for etterforskning og tiltale av krigsforbrytelser er paralysert i forbindelse med Syria. Et sterkere samarbeid mellom syriske sivilsamfunnsorganisasjoner og vestlige myndigheter kan likevel sørge for rettferdighet for syriske ofre i vestlige domstoler.

Krigen i Syria har pågått i over seks år og minst en halv million mennesker har mistet livet. I tillegg er over seks millioner mennesker på flukt utenfor Syrias grenser, og nærmere syv millioner er internt fordrevne. Det hersker liten tvil om at krigsforbrytelser er begått, men få er så langt stilt til ansvar.

Spørsmål om internasjonale forbrytelser er noe som i utgangspunktet hører hjemme i den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser og folkemord (ICC). Likevel er det lite som tyder på at en spesialdomstol opprettes for Syria, likt det man så etter folkemordene i det tidligere Jugoslavia og Rwanda på 90-tallet. I praksis er ICC umyndiggjort og ute av stand til å foreta seg noe som helst i forbindelse med Syria.

Hovedårsaken til dette er at Syria ikke har sluttet seg til Roma-traktaten som ligger til grunn for ICCs myndighet. I tillegg står vetomaktene i FNs sikkerhetsråd, Russland og Kina, i veien for å henvise Syria til ICC, hvilket er den alternative måten å tilegne domstolen et slikt mandat.

En nylig utgitt rapport fra Human Rights Watch (HRW) peker på et alternativ til rettsforfølgelse i internasjonal regi. I både Sverige og Tyskland har nasjonale domstoler domfelt flere syrere som har deltatt i graverende krigsforbrytelser. I fjor på denne tiden var også den norske KRIPOS-enheten for internasjonale forbrytelser eksplisitte om deres etterforskning og antydet at 10 syriske asylsøkere var «interessante».

Mulighetene for tilsvarende domfellelser i Norge er etablert gjennom vår egen straffelov om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Senest i 2015 ble Sadi Bugingo dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap på over 2000 tutsier i Rwanda.

Rapporten fremhever at Norge, Sverige og Tyskland er de eneste europeiske landene som følger et rettsprinsipp om ren universell jurisdiksjon. Dette betyr i praksis at det ikke behøver å være en territoriell link mellom selve krigsforbrytelsen og landet som etterforsker og eventuelt dømmer den tiltalte. Et slikt rettsprinsipp er sentralt for å forhindre at krigsforbrytere opplever vestlige land som en frihavn. Det er også en bærebjelke i Norges ønskede profil som en internasjonal fanebærer for fred, forsoning og rettferdighet.

Likevel står utfordringene i kø for slike rettslige prosesser, og kanskje spesielt når det gjelder spørsmål om krigsforbrytelser i Syria. HRW peker blant annet på at konflikten er pågående. Dette gjør det særdeles vanskelig å inspisere områder hvor antatte krigsforbrytelser har funnet sted, og domfellende bevis er vanskelig å oppdrive. I tillegg er flere av de største krigsforbryterne fortsatt aktive i konflikten. De er dermed utenfor rekkevidde for vestlige myndigheter.

Behovet for vitnesbyrd står sentralt i krigsforbryterrettsaker, men en god del ofre vegrer seg for å stå frem med sine erfaringer. Spesielt bekymring for venner og familie i hjemlandet hindrer vitner i å stå frem. Represalier mot bekjente i Syria har lenge vært en effektiv stopper for politisk aktivisme utenfor Syrias grenser, og dette har ikke endret seg nevneverdig etter krigens begynnelse. Tvert imot har regimets medfart den siste tiden gjort det enda vanskeligere for syriske flyktninger å stå frem om overgrep begått av militæret og sikkerhetspolitiet.

Selve bevisbyrden er også vesentlig høyere i krigsforbryterrettsaker enn i nasjonale strafferettsaker. Sakene er mer omfattende, og det er svært krevende for etterforskere å innhente både tilstrekkelig og treffsikre bevis om begåtte forbrytelser. Å filtrere store mengder informasjon for å skape et helhetlig bilde av overtrampenes hendelsesforløp, og ikke minst synliggjøre kommandokjeden for å etablere ansvar, er sentralt i slike saker.

Hvordan kan utfordringene håndteres for å sikre en nøytral, objektiv og effektiv rettergang som er mer enn bare symbolsk?

Min egen forskning viser at veletablerte, profesjonaliserte og upartiske syriske sivilsamfunnsorganisasjoner har et substansielt og uutnyttet potensiale til å bistå vestlige myndigheter med bevisføring. Organisasjoner som Syrian Justice and Accountability Center, The Syrian Archive, Syrian Nework for Human Rights, Syrians for Truth and Justice og Violations Documentation Center in Syria har i en årrekke samlet inn bevismateriale av internasjonale forbrytelser i Syria. I tillegg samarbeider flere av disse organisasjonene med kjente internasjonale strafferettsjurister som blant annet Bill Wiley og hans initiativ Commission for Justice and Accountability som nylig ble intervjuet på Urix på NRK.

Samtlige av disse organisasjonene har strenge bevis- og informasjonskrav for deres egne dokumentasjonsarkiv, og dataen de råder over bærer preg av å være systematisert og av høy kvalitet. Målet med slike organisasjoner har først og fremst vært å skape et grunnlag for en internasjonal strafferettsak i ICC, men flere av dem anser nå mulighetene for ansvarliggjøring som vesentlig større i vestlige domstoler.

Disse organisasjonene kan derfor være avgjørende partnere for etterforskere også i Norge. Selv om noen vil betvile deres upartiskhet, er det et faktum at overgrep utført av konfliktens utallige sider dokumenteres, selv om Assad-regimet står bak mesteparten. Bevisene taler dessuten for seg selv og bidrar uansett til å belyse antatte krigsforbrytelsers hendelsesforløp.

Det er derfor viktig å etablere gode strukturer for samarbeid mellom syriske sivilsamfunnsorganisasjoner på den ene siden og immigrasjonsmyndigheter og politi på den andre. Dette kan også bidra til å skape tillit mellom syriske ofre i Norge og norske myndigheter, noe som er sentralt for å oppfordre vitner til å stå frem. Slike organisasjoner har naturligvis også spisskompetanse på Syria, noe som HRW-rapporten påpeker er mangelvare i etterforskningsenhetene.

Selv om det er lite som tyder på at krigsforbrytere som i dag befinner seg i Syria vil ansvarliggjøres med det første, er mulighetene for rettferdighet innenfor rekkevidde i vestlige domstoler. Det gir et ørlite håp for tusenvis av syriske ofre i skyggen av et handlingslammet og umyndiggjort ICC.