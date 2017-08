Jeg vet godt hva frykt er. Derfor blir jeg provosert når noen misbruker frykt for å oppnå politiske mål.

Da jeg var på flukt og bestemte meg for å søke asyl i Norge, visste jeg at Norge er landet hvor Fridtjof Nansen kom fra. Jeg ble inspirert av det han gjorde, engasjementet han hadde for å hjelpe folk i nød. Nå kan jeg med glede si at endelig er jeg både statsborger i Norge og godkjent lege, og nå prøver jeg å finne min lykke i vårt land og være en god borger.

De siste syv årene har jeg lært og opplevd at det er mange gode skjebner og et flott og solidarisk system i Norge. Det har gjordt meg mer stolt av å være norsk. Syria, landet hvor jeg vokste opp, har lidd under en forferdelig krig i de siste seks årene.

Når innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil at folk skal «følge med» og rapportere til myndighetene dersom de vet om eller mistenker at flyktninger de kjenner drar på reiser til hjemlandet, da gjør hun nettopp dette.

Jeg er enig i at de som har kommet hit og fått asyl på grunn av politisk beskyttelse, bør holde det de sier under intervjuet om at retur til hjemlandet er en risiko for deres trygghet.

Det er uakseptabelt at noen sier at deres liv er i fare i hjemlandet, og så reiser på besøk dit. Samtidig går statsråd Listhaug glipp av viktig ting. Nemlig at folk som får beskyttelse på humanitært grunnlag, har rett til å besøke hjemlandet sitt. Det har de som kommer hit på familiegjenforening også.

Tillit er et kjennetegn på den norske velferden. Når en statsråd utfordrer denne tilliten, bør statsministeren hindre det - ikke støtte det.