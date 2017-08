Jenter burde få samme muligheter som gutter, uansett hvilken alder de er i.

Jeg synes rett og slett det er diskriminerende å kun ha guttelag. Jenter ofrer og jobber minst like mye som gutter for å oppnå drømmen sin, så hvorfor skal det være vanskeligere å klare det?

Det er akkurat det samme som i arbeidslivet i Norge: En mann og en kvinne har akkurat samme jobb, men de tjener ulikt. De har gått like lenge på skole og gjort det samme for å få jobben, men likevel er det urettferdig.

Brann er et lag nesten hele Bergen følger med på, så det er utrolig merkelig at det ikke finnes et jente- eller damelag. Det kan svekke selvtilliten til jenter med store drømmer om å bli fotballproff, for det er lettere å bli oppdaget i Brann.

Brann har absolutt ingen grunn til dette. Det er flere guttelag helt ned i 13-årsalderen som de ikke tjener noe på. Men et damelag hadde de tjent på. Flere norske fotballag har proffe jentespillere, så hvorfor skal ikke det gå i Brann?

Hvis Norge skal bli et helt likestilt land, er flere profesjonelle jente- og damelag en god start. Jenter burde få samme muligheter som gutter, uansett hvilken alder de er i.

Jeg håper at dere i Brann vil se på dette som en mulighet for klubben .

