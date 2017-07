Problemet med «magefølelsen» er at den ofte forteller oss det vi har lyst til å vite.

En gjennomgang av studier publisert i fagfellevurderte tidsskrifter viser at minst 97 prosent av klimaforskere er enige om at klimaendringene er (i hvert fall delvis) menneskeskapte. Klimaforskere er blant annet eksperter innen biologi, fysikk, geologi, meteorologi og kjemi. Ikke alle er klar over den vitenskapelige konsensusen, men mange er det.

På den andre siden viser spørreundersøkelser at den generelle befolkningen fortsatt har begrenset kunnskap om årsakene til, og konsekvensene av, klimaendringene.

I valget mellom å stole på «sin egen magefølelse» eller forskere som har brukt mange år på å sette seg inn i disse problemstillingene, velger noen fortsatt det første.

Jeg personlig er ikke kvalifisert til å svare på hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte. Derfor velger jeg å høre på dem som faktisk er kvalifiserte. Selv om jeg er klar over at alle studier kan inneholde feil og mangler er disse fortsatt en bedre kilde til kunnskap enn «magefølelsen min». Det er fortsatt umulig å modellere jordens klimaendringer med fullstendig nøyaktighet (på grunn av den enorme mengden med variabler som må inkluderes), og som med de fleste andre ting kan vi ikke være «helt sikre».

Men er vi virkelig villige til å ta sjansen? Er det ikke bedre å ofre noen av vanene våre nå, på bakgrunn av muligheten for at 97 prosent av ekspertene har rett, enn å ofre habitater på jorden fordi de kanskje kan ta feil? Mest sannsynlig vil en satsing på det grønne skiftet også føre til ekstra vinning for oss: som nye arbeidsplasser, bedre luftkvalitet og sunnere kosthold.

Problemet med «magefølelsen» er at den ofte forteller oss det vi har lyst til å vite. Innvirkningene av klimaendringene kan virke overveldende og skremmende, og dette kan føre til fornektelse. I tillegg vil attribusjonene om årsakene til klimaendringene (naturlige vs menneskeskapte) sannsynligvis påvirke ansvaret individer føler de har til å bidra til en endring.

Så om vi først erkjenner at klimaendringer skjer, så er det kanskje lettest for oss å tenke at disse er en del av jordens naturlig varierende klima. Det kan også spille en rolle at vi liker å fortelle oss selv og hverandre at menneskene er hovedpersonene i jordens historie. Og hovedpersonene må jo seire, ikke sant? Uansett hva vi velger å gjøre, eller ikke gjøre, virker det helt umulig at ingen skal klare å fikse dette problemet før det går for langt. Men det er vi som må fikse det, og vise politikerne at dette er en prioritet.

Poenget er ikke at de som tviler er «dumme». Det er en rekke psykologiske forklaringer på hvorfor vi mennesker fastholder på egne overbevisninger. Søk gjerne på «Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye?» på NRK TV for å kjenne deg igjen. Poenget er at vi må innse at vi ofte er irrasjonelle.

For å få til en endring er det viktig at vi aksepterer kunnskapen om det som skjer, og holder fast på troen om at vi kan løse problemet sammen. Jo raskere vi kollektivt retter fokuset mot dette, jo større er sannsynligheten for at vi kan håndtere problemet på en tilfredsstillende måte. Så vær så snill: Når valgurnene skal fylles, ikke lukk øynene for det aller fineste og viktigste vi har: den beboelige jorden vår.