Når ordene ikke strekker til

Tre små bokstaver har frarøvet meg det viktigste av alt.

Vivian Brosvik er rammet av nervesykdommen ALS og skriver om livet sitt i bloggen «Mamma på hjul». Dette innlegget ble først publisert der. Foto: Privat

Vivian Brosvik ALS-rammet, Bergen

Jeg ser han ligger der, sliten i en liten kropp.

Sliten og fortvilet ligger han på gulvet, jeg ser hvordan følelsene river inni han.

Fortvilelsen går over i sinne, store følelser blir for mye for en liten kropp.

Hjelpeløs sitter jeg der, alt jeg kan gjøre er å prøve å trøste med ord.

Men mine ord drukner i lyden av tårekvalt gråt, en lyd som får hjertet mitt til å briste.

Der og da blir jeg påminnet om det igjen, tre små bokstaver har frarøvet meg det viktigste av alt.

For noen ganger er ikke ord nok, det er ikke mine ord en liten gutt trenger der han ligger.

En liten fortvilet gutt trenger kjærlighet, en kjærlighet som han aldri kan få.

Jeg er blitt frarøvet fra å gi, han er blitt frarøvet fra å få.

En mors evne til å gi kjærlighet forsvant i gapet på tre små bokstaver.

Ord er ikke alltid nok, det han trenger mest av alt, kan han ikke få.

For det han trenger mest av alt der han ligger, er mors sine trygge armer som kan holde rundt en liten kropp.

En liten gutt er blitt frarøvet den største kjærlighet, en kjærlighet som jeg aldri mer kan gi.

Jeg ser hvordan en fortvilet far prøver, men ingen ord i verden kan gi han det han trenger.

For en liten gutt trenger å kjenne en varme, en varme som kun en mor kan gi.

Mine tårer flommer over, tårer over tapet av en kjærlighet jeg aldri mer kan gi …