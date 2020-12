Norge trenger mer toleranse

Mindre innvandringsmotstand er godt nytt for Frp.

Vi politikere kan lett tegne et uriktig skremselsbilde av innvandrere, skriver Helge André Njåstad (Frp). Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helge André Njåstad Stortingsrepresentant for Frp

Det er muligens en klisje at menn applauderer menn, men da Ketil Solvik-Olsen, i forkant av Frps landsmøte 2020, sa at Frp må snakke om innvandring med innestemme, så sa han noe som var både rett og viktig.

Mandag 14. desember presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye tall som viser at fremmedfrykten blant nordmenn har blitt betydelig lavere. Dette var optimistisk lesning for en Frp-politiker, særlig for en som er helt enig med Solvik-Olsen.

I kjølvannet av SSB-tallene skriver Bergens Tidendes kommentator Jens Kihl en knusende kommentar over hvorfor Frp synker i popularitet. Kihl mener de ferske tallene er dårlig nytt for Frp. Det er jeg helt uenig i.

Dette er godt nytt. Det vitner om at Norge har kontroll over innvandringen. Vi har, i motsetningen til for eksempel Sverige, ikke tatt inn flere enn samfunnet klarer å håndtere.

Det er mye oppsiktsvekkende i Kihls kommentar. Blant annet skriver han at Frp blir sett på som et ensaksparti der innvandringspolitikken er det eneste viktige. Det er jo helt feil. Frp har brukt masse energi på å snakke om skatte-, nærings- og økonomipolitikk. Men det et lettere å få spalteplass når saken handler om innvandring.

Dersom velgerne deler Kihls oppfatning av Frp som ensaksparti, så er vi helt avhengig av en snuoperasjon før valget 2021. Et valg jeg håper vil dreie seg om å fjerne særnorske skatter og om å bygge arbeidsplasser.

Det er mange samfunnsutfordringer som løses ved at vi har større aksept for ulikheter, religiøse eller kulturelle forskjeller. Jeg håper funnene til SSB vil gi større integreringsmuligheter og jobbmuligheter for dem som har fått opphold i Norge. Tidligere tall viser at det har vært vanskelig å skaffe seg jobb for mennesker med et såkalt unorsk navn. Det er et samfunnsproblem, ikke et innvandringsproblem.

Hovedgrunnen til at innvandring er dyrt er fordi jobbmulighetene er dårligere enn stønadsmulighetene fra Nav. Noe av ansvaret for å skape flere jobber ligger hos politikerne. Vi må gjøre mer for å stimulere bedriftene til å skape flere arbeidsplasser.

Formuesskatten virker som en hemsko for utvikling av arbeidsplasser. Milliardene som kunne gått direkte til utvikling av næringslivet må i dag brukes til å betale skatt og enda mer skatt. Dette er uheldig for verdiskapingen og for dem som trenger jobb.

Innvandringsdebatten er like vanskelig som den er ubehagelig. De fleste av oss lurer på hvordan vi kan hjelpe. Frp vil hjelpe flere i nærområdene, men jeg tror alle trenger et tydeligere bilde av hvordan folk på flukt kan bli ivaretatt med våre midler også utenfor Norges grenser.

Ett av Norges partnerland innen bistand er Uganda. Uganda er Afrikas største vertsland for flyktninger og tredje største mottaker av flyktninger i verden. Norsk støtte til Ugandas flyktningrespons bidrar til å fremme sammenhengen mellom humanitær innsats og langsiktig utviklingsbistand. Vi støtter både flyktninger og lokalbefolkning, og ivaretar særlig sårbare befolkningsgrupper. Det samme burde vært mulig flere steder.

Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug tok i desember et oppgjør med Oslo Frp, som ønsket å ta partiet i «nasjonalkonservativ» retning. Foto: Berit Roald / NTB

Premissene for hvordan man ser på og omtaler sine medmennesker settes også politisk. Når jeg ser den røde tråden i kommentaren til Kihl, slår det meg hvor lett vi politikere kan tegne et uriktig skremselsbilde av innvandrere. Det at politikere peker på en type innbyggere som problematiske, skaper en mistillit til folkevalgte og en lav tiltro til rettssystemet hos dem som føler seg utpekt.

Jeg vil ta avstand fra det. Jeg har tiltro til at alle mennesker ønsker det samme. Vi vil ha trygghet, et hjem, en jobb og gode oppvekstvilkår for barna våre. Norske politikere har et ansvar for at alle mennesker som lever i Norge opplever disse trygge rammene.

Vi må bli flinkere til å løfte opp suksesshistoriene istedenfor å bare snakke om utfordringene på Oslo Øst. Men vi må tørre å være ærlig om begge deler.

Ekstremisme og terror bekjempes best ved å gi barna og ungdommene tro på samfunnet de lever i. Derfor må mulighetene tydeliggjøres.

Jeg håper den økte toleransen også gir et større rom for forskjellene det er blant oss nordmenn. Vi peker ofte på at vi skal akseptere folk som ser annerledes ut, mens vi glemmer å tolerer forskjellene som er blant oss individer uavhengig av etnisitet.

Det å se styrken i at barn og voksne kommer med forskjellige egenskaper og bakgrunn, gir et bedre samfunn der vi alle føler oss velkommen. Det er mye god samfunnsøkonomi og lyse muligheter i det.