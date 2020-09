Makten i stigma

Jeg spurte om de ønsket kaos? Det likte de dårlig.

Innsenderen har fått mye kritikk for dette innlegget, som sto i BT 1. september.

Debattinnlegg

Rolf Erik Scott Forsker og bystyrerepresentant for FNB

Jeg stilte spørsmål om stigmatisering, voldsbruk og ytringsfriheten. De svarte med å stigmatisere meg.

Nei, Sofie Marhaug i Rødt, Diane Berbain i SV og Reidar Staalesen i Ap (fredagens BT). Jeg sympatiserer IKKE med Sian, men sier noen i Sian noe rasistisk, må domstolene stå for straffeutmålingen, ikke politikere eller mobben.

Til Øivind Bergh, som fortsatte stigmatiseringen ved å stemple meg som kunnskapsløs og med rasistiske tendenser (lørdagens BT). Det du skriver, er kunnskapsløst.

Til alle dere fire: Hvorfor ønsker dere ikke å snakke om volden i demonstrasjonen mot Sian? Dere sier at dere fordømmer vold, men er det mulig uten å samtidig fordømme voldsutøveren?

Vold er ikke ansiktsløs. Den oppstår i en kontekst og heies frem ved behov. Voldsutøverne er personer som tenker over sine handlinger. Hvorfor skal de slutte med vold hvis voldshandlingen i seg selv ikke fordømmes?

Som Jan Bøhler og Shakeel Rehman påpeker, finnes det rotløse ungdommer, som er lett påvirkelig for ideologisk retorikk som kan brukes til å fremme voldshandlinger. I Subjekt (03.09) sier Shakeel (om hendelsen i Oslo), at arrangørene av motdemonstrasjonen bør ta ansvar: « ... de som rullet ut sine bannere, kanaliserte sinte antirasister og eskalerte stemningen mens de så på at sine allierte ungdommer ble gasset ned av politiet».

Filmmateriale fra demonstrasjonen i Bergen viser en svært aggressiv mobb som angriper Sian og politiet. Hadde ikke politiet opptrådt så profesjonelt som de gjorde, kunne hendelsen ha eskalert med påfølgende alvorlige skader på folk.

Spørsmålene en bør stille, er hvorfor ble politiet, som Martin Kjelby, nestleder i Politiets Fellesforbund vest sier, ble beskyldt av mobben for å være rasister på Sians side, og som måtte tas?

Rolf Erik Scott (FNB) slår tilbake mot sine kritikere. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Hvorfor kritiserer visse politikere politiet urettmessig, noe som gjør at de føler seg sviktet av kommunens øverste folkevalgte?

Har ikke politikere sett resultatet av at politiet fratas sin legitimitet, eksempelvis som i USA, der det siden mai har vært voldelige opprør i mange store byer?

Deler av venstresiden legger grunnsteinen for et fryktsamfunn med makt til å kontrollere ytringer, moral og hverdagen til folk.

I bystyremøtet som ble avlyst på grunn av smittesituasjonen 9. september, skulle SV ha hatt en interpellasjon med ønske om at bystyret skal uttale seg om hvem som kan ytre seg fritt i Bergen! Dette er et forsøk på ulikhet satt i system. Men en kan ikke, som Anine Kierulf påpeker, «straffe folk for ting vi tenker de vil begå i fremtiden» (BT 25. august).

Vil vi ha et samfunn styrt av voldsutøvere og dem som skriker høyest? Norge består av folk fra forskjellige kulturer, og mange har kommet til Norge for å leve i et tolerant samfunn.

Den franske revolusjons slagord var frihet (for enkeltmennesket), likeverd (og likhet for loven), og brorskap (fellesskap og forening mot tyranni). Frihet kom først, for uten frihet kan en ikke kritisere makten, og likeverd er umulig, og har en ikke likeverd, kan en ikke ha brorskap.

Et godt, mangfoldig, tolerant og rettferdig samfunn hvor alle skal være av lik verdi, hviler på ytringsfriheten. «Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det», som det heter i sitatet som ofte tillegges Voltaire.

Skal vi ha et demokrati, må vi stå opp mot de krefter som uthuler vår frihet til å ytre oss uten frykt.