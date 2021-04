En bønn til mediene

Jeg er smittesporer og ser resultatet av at folk ikke respekterer reglene. Nå må ikke mediene hive bensin på bålet.

Mediene bør spille på lag med og støtte dem vi har valgt til å styre, skriver Camilla Sagen-Hafstad. Her er journalister og fotografer på en pressekonferanse i Oslo rådhus. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Camilla Sagen-Hafstad Søreide

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Media lever av å ha saker å rapportere og å slå opp store overskrifter. De gjør det «godt» i disse tider og utnytter enhver mulighet til å skaffe seg klikk og å holde seg selv med arbeid.

I utgangspunktet gode egenskaper, men jeg mener måten disse brukes på i et kritisk punkt i en pandemi, har brakt dem langt over på andre siden av skalaen.

Jeg er innforstått med at mediene skal få frem ulike vinklinger på saker, og at vi har ytringsfrihet i landet vårt, men nå synes jeg mediene svikter Norge. De svikter både gud og hvermann, både kongen og Jørgen hattemaker.

Les også BT mener: Strenge tiltak krever en god forklaring

Verden er for tiden enda mer utrygg enn den pleide å være, og landet vårt er i den mest utfordrende situasjonen på veldig lenge. Regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet prøver fortvilet å få folk til å innse alvoret. De kjemper med nebb og klør for å beholde kontrollen over situasjonen.

De jobber det de makter, men de er avhengige av at du og jeg jobber sammen med dem, at vi alle er på samme lag. Vi er alle avhengig av det. Likevel velger mediene å være mest opptatt av å skape tvil om beslutninger og råd, og hive bensin på bål som ulmer. Jeg skulle virkelig ønske mediene kunne forstå sin makt og bruke den oppbyggende og samlende, i motsetning til slik de gjør nå.

Camilla Sagen-Hafstad har jobbet som smittesporer under koronapandemien. Foto: Privat

Etter min mening burde de nå spille på lag med og støtte dem vi har valgt til å styre, i stedet for å rette søkelyset mot misnøyen som mindretallet av oss skriker ut, og å så tvil om avgjørelser tatt av dem som vet hva de snakker om når det gjelder helse og håndtering av pandemier.

I det siste har mediebildet vært dominert av negativt fokus med tanke på smittevernregler og en fråtsing i politikeres, og da spesielt Ernas, feiltrinn. Jeg skjønner at pressens første impuls er å godte seg, gni seg i hendene og få dollartegn i øynene. Men jeg synes virkelig de så burde stoppet opp, hentet seg inn og snudd fokus eller lagt saken død. Vi befinner oss i en kritisk tid der samfunnet trenger det motsatte av opprør, nemlig samling.

Les også Thorbjørn Kaland er uenig: «Flere kritiske spørsmål, takk!»

Pressen kunne valgt å støtte regjeringen, landet, folket. I stedet velger de å skape splid. Jeg er veldig skuffet og temmelig skremt. Ikke bare av pressen, men også av dem som åpenlyst kritiserer, setter seg imot eller bare lar være å forholde seg til koronarestriksjoner.

Ja, vi er alle lei, men hva er alternativet? Dette er virkelig ikke tiden for å sette seg selv og egen vinning først. Vi trenger positivitet og tro på at vi kan klare dette sammen, ikke smittsom tvil.

Pressen kunne valgt å støtte regjeringen, landet, folket. I stedet velger de å skape splid, skriver innsenderen. Her intervjues helseminister Bent Høie av TV 2. Foto: Lise Åserud, NTB (arkiv)

I kommentarfeltene florerer det av utsagn om at få er smittet totalt sett, at få blir syke, og enda færre er innlagt, og at det derfor er helt unødvendig med restriksjoner. Det sies også at dette er et ubegrunnet hysteri. Ser dere ikke at vi har hatt noenlunde kontroll på pandemien i Norge fordi det har blitt jobbet beinhardt med nettopp dette?

Den overkommelige situasjonen i landet vårt har ikke oppstått av seg selv, og dette er definitivt ikke tidspunktet for å overlate ting til tilfeldighetene.

I jobben min som smittesporer ser jeg konsekvensene av viruset og jobber på spreng for å prøve å stoppe det, hver dag. Å smittespore saken til én smittet med et helt vanlig antall nærkontakter tar en hel arbeidsdag, kanskje flere. Da snakker vi om en smittet som har forholdt seg til gjeldende regler og anbefalinger. Da kan man tenke seg hvordan det er med dem som ikke respekterer disse ...

Vær så snill, ta deres del av ansvaret og kjemp på samme lag!